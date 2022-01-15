Ищем психологическую защиту — гороскоп на 16 января

14-15 лунные сутки. Сегодня положение Луны в знаке Рака искупит многие шероховатости ситуации, прежде всего, эмоциональные.

Будет естественным желание найти дома (или среди близких людей - родни, земляков) убежище от психологического дискомфорта. Взгляд в прошлое, к которому склоняют эти сутки, может укрепить в необходимости обратиться к семейному архиву или поднять старые записи. Но и в собственном доме возможны минуты неоднозначности и дисгармонии. День напоминает о несделанном выборе в близких отношениях, в материальных и жилищных делах. Есть риск неудачно распорядиться деньгами, владением или наследством.

Овен

Сегодня Овнам стоит побыть дома (или вспомнить о близких, если дела увлекли далеко от родных мест). Одной из тем этого дня могут стать колебания, связанные с материально-имущественной стороной частной жизни - например, с жильем, наследством, семейным бизнесом, покупкой в дом. Актуальны вопросы о гостинице или стоянке в пути. Может требоваться обращение к архиву или контакт с земляками за рубежом.

Телец

Этот день обеспечит Тельцам подходящий эмоциональный фон и подскажет им варианты исполнения их старинных оригинальных задумок. Желательно избегать одиночества. Хорошо оказаться в группе по интересам, среди давних друзей, в компании соотечественников, в обществе близких родственников. Приветствуются дружелюбие, миролюбие и бытовая изобретательность. Возможны некритичные материальные недоразумения.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может проснуться интерес к более тесному общению с семьей, тяга к блюдам домашней или национальной кухни (особенно, если жизнь забросила их в чужие края или в новую компанию). Также их внимание могут привлечь финансовые, хозяйственные или наследственные вопросы. Возможна выгода от обмена запасами или старыми вещами, материальная поддержка от родни или влиятельных земляков.

Рак

Сегодня на первом месте у Раков их собственные привычки, но их трудно назвать эгоистами. В своем подавляющем большинстве, они дружелюбны, дипломатичны и склонны заботиться о тех, кто им нравится, так же, как о себе. Взаимная выгода оказывается лишь приятным дополнением к обоюдной симпатии. Это подходящий день для свиданий и для посиделок в узкой компании. Возможны удачные обмены полезными вещами.

Лев

Сегодня выбором Львов может стать одиночество или пребывание в узком кругу - например, семейном или профессиональном. Для некоторых Львов это станет необходимостью, в связи со служебной ситуацией, домашними обстоятельствами или текущим самочувствием. Также психологический комфорт многим Львам обеспечит пребывание среди людей, испытывающих в новой обстановке трудности, похожие на их собственные.

Дева

Сегодня Девы не слишком довольны имеющимися у них двойственными перспективами, особенно любовными и финасовыми. Однако ситуация вовсе не является безвыходной - скорее затяжной, а очевидный выход из сложившегося положения Девам зачастую просто не нравится. Звезды советуют во всем искать временный компромисс и подождать с окончательными решениями, так как они могут оказаться преждевременными.

Весы

События этого дня вновь напомнят Весам о той двойственной роли, в которой они оказались. Не стоит принимать в этот день окончательные решения в какой бы то ни было области: велика вероятность бега по кругу без конструктивного выхода (особенно, если к делу примешиваются эмоции и привычки, родственные и партнерские узы, старые привязанности к дому, вещам или людям, а также финансовые зависимости).

Скорпион

Сегодня звезды обещают Скорпионам добрые знаки - в том числе в любви, в пути, в юридических и финансовых делах. В то же время они не могут обещать им быстрого и беспрепятственного развития событий: в любом деле не исключены заминки, ошибки или отсрочки. Недоразумения можно обернуть себе на пользу - например, использовать их для уточнения своих и чужих намерений, исправления недочетов прошлого.

Стрелец

Стрельцы в течение дня столкнутся с нестандартной ситуацией, которая может выглядеть и забавной, и критической (возможно, и то, и другое вместе). Велика вероятность пережить такие минуты в любовных, семейных и бытовых делах, а также при денежных взаиморасчетах и рассмотрении насущных материальных вопросов - например, имущественных или налоговых, связанных с обменом, компенсацией или возвратом.

Козерог

Сегодня звезды напоминают Козерогам о необходимости быть дипломатичными, дружелюбными и деликатными, а также более чуткими к новому эмоциональному фону общения. Становится ценным моральное одобрение окружения, а идеальное решение - оказаться в «своей» среде. В неоднозначные моменты лучше выбирать мягкий и великодушный вариант поведения. Не стоит спешить с важной уступкой или заключением сделки.

Водолей

Водолеям стоит отдать должное смешной стороне сегодняшних ситуаций, но не стоит недооценивать и их серьезный аспект. В отношениях с нужными людьми и близким окружением начинает играть большую роль иррациональная грань - например, общее прошлое, происхождение и привычки, клановая принадлежность. Не исключено, что от этого будет зависеть отношение попутчиков, помощников, коллег или подчиненных.

Рыбы

Сегодня у Рыб хорошо работает интуиция и становится богаче воображение. Многие события своего близкого будущего они предчувствуют верно. Но и у них возможны сомнения - особенно связанные с технической, информационной или финансовой частью дел, воспитанием детей и отдельными аспектами волнующих их отношений. Все свои деловые и творческие концепции им пока лучше рассматривать в черновых вариантах.