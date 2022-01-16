Изливаем душу — гороскоп на 17 января

15-16 лунные сутки. День январского Полнолуния может оказаться небогат на внешние события.

Его эмоциональный фон тяжеловат, если не найти подходящую отдушину. Луна в Раке в аспекте с Нептуном предлагает в качестве варианта музыку с ноткой ностальгии, но советует следить, чтобы она не вызывала грустных ассоциаций. Хорошо побыть дома, при условии, что домашняя обстановка гармонична. Лучше избегать ответственных решений, так как эмоции могут взять верх над разумом, а переживания стать более вескими аргументами, чем факты. Изливая кому-либо душу, важно быть уверенным в искренности и добрых намерениях этого человека.

Овен

Сегодня Овнов может посетить ностальгический настрой, особенно при звуках музыки. Привлекательнее путешествий и приключений многим Овнам покажется сеанс воспоминаний, уединение или пребывание дома «у камина». Уход в частную жизнь может быть попыткой спрятаться от внешнего негатива. Важны ровные отношения с родителями и другими близкими людьми, а также с начальником или другой значимой персоной.

Телец

Сегодня Тельцам полезно помечтать или окунуться в лирические сентиментальные переживания. Звезды подсказывают, что сейчас это не только подходящий способ расслабиться: романтичный или ностальгический настрой - отличная питательная среда для их творческих идей и мотивирующих фантазий о близком будущем. Хорошо погружаться в виртуальную реальность, слушать музыку и смотреть вдохновляющие фильмы.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит устроить себе ментальную разгрузку или сократить круг общения. Желательно отложить новые хлопоты, выйти на время из сложной игры. Молчание может стать способом вести дела - например, сберечь хрупкий баланс интересов в финансовых вопросах. День позволяет дать больше пищи душе и порой реализует эту опцию буквально: источником эмоций может стать хорошая еда или напиток.

Рак

Сегодня тонкая интуиция помогает Ракам правильно выбирать линию поведения - в том числе с людьми, превосходящими их по влиянию и психологической силе. Но им все же не стоит забывать о перевесе, который имеет другой человек: на его стороне могут быть деньги, магнетическое обаяние или другие ресурсы. Возможно скрытое давление. Ракам, зависимым от чужих оценок, не стоит сравнивать себя с другими.

Лев

Сегодня Львам стоит предпочесть уединение: оно поможет им восстановить силы, поправить здоровье или сэкономить личные ресурсы. Даже самым активным и общительным Львам стоит сократить внешние контакты и умерить физические нагрузки. Сегодня хорошо послушать музыку, предаться воспоминаниям. День расслабления полезен вдвойне, если завтра вас ждут важные переговоры или энергозатратные мероприятия.

Дева

Сегодня для Дев играет большую роль дружелюбная эмоциональная атмосфера. Многие из них будут не против оказаться среди старых друзей, в обществе земляков или родственников. Одновременно в жизни многих Дев будет незримо присутствовать маяк или магнит в лице важного для них человека - например, их ребенка, партнера или объекта чувств. Также это может быть творческий образ или виртуальный герой.

Весы

Сегодня Весам желательно ладить с важной для них персоной. Для многих Весов это будет кто-то очень близкий - например, один из родителей или спутник жизни. Также, это может быть человек, имеющий отношение к их жилищным планам или посвященный в их частную жизнь, либо тот, на чье молчание или протекцию они рассчитывают в своих делах: начальник, партнер, доверенный помощник, врач, адвокат, нотариус.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не довольствоваться видимой реальностью. Расширить угол обзора и глубже понять происходящее им поможет доступ в виртуальные миры или понимание духовного подтекста событий. Также для них может оказаться благотворным соприкосновение с миром искусства, музыки или мистики. Можно положиться на интуицию и воображение. Новое измерение могут получить творческие идеи.

Стрелец

Сегодня критичные вопросы улаживаются для Стрельцов мистическим образом. Многие Стрельцы могут заподозрить вмешательство таинственных сил в свою судьбу. Однако в ходе событий не всегда будет содержаться загадка. Могут выручить родственные узы, нити прошлого. Об опасности может предупредить собственная интуиция. В любом случае, рано считать вопрос закрытым: вероятно, к нему еще придется вернуться.

Козерог

Сегодня Козерогам необходимо поддерживать в своем общении с людьми нужный эмоциональный тон. Важно избегать психологического давления на собеседника со своей стороны (возможно, вы его за собой не замечаете), а в случае идейного или иного антагонизма найти способ смягчить противостояние. В таких ситуациях вряд ли применимы стандартные алгоритмы поведения, и вам лучше прислушаться к своей интуиции.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям отложить новые дела и важные ответственные задания. В рутинных хлопотах решающую роль сыграет эмоциональный настрой: если он оказался не слишком подходящим или эмоции намеренно сдерживаются, вряд ли стоит ждать больших успехов. Наиболее естественные мотивы этого дня - родственные узы, забота и сочувствие. Желательно соблюдать тайну, особенно семейную и врачебную.

Рыбы

Сегодня у Рыб тонкое чутье и хорошая фантазия, не исключены телепатические и провидческие способности. Возможен большой интерес к духовной стороне жизни, мистической подоплеке событий и чужим секретам. Многие Рыбы сумеют искусно уклониться от неприятных дел и встреч. День хорош для погружения в мир искусства и музыки, для любви, спокойного творчества, уединенного отдыха, расслабляющих процедур.