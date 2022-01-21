Позвольте себе отдохнуть — финансовый гороскоп на 22 января

В этот выходной стоит махнуть рукой на работу и заниматься тем, чем захочется.

Овен

Овнам в течение дня потребуется уделить большое внимание для прояснения деловых партнерских отношений. Вы можете столкнуться с серьезными разногласиями. Деловой партнер может нарушить договоренности, и это повредит вашему общему бизнесу. В особо сложных ситуациях дело может закончиться разрывом отношений. Вам начнут поступать сведения с негативной окраской, либо не соответствующие действительности.

Телец

Тельцы в этот день вряд ли смогут быть уверены в надежном поведении коллег и подчиненных. Особенно это относится к тем коллегам, с кем у вас до сегодняшнего дня были хорошие личные отношения. Не следует смешивать работу и личные отношения – это может негативно отразиться на результатах профессиональной деятельности. Опасайтесь обмана.

Близнецы

Достаточно непростой день для Близнецов, занятых творческими видами деятельности. Возможно, вам помешает непоследовательность в поведении и стремление как можно скорее получить результат. Очень критичный день для финансовых спекуляций с закупкой оптовых партий товара. Есть риск вложить деньги в тот товар, который не будет пользоваться спросом.

Рак

Наиболее проблемной темой для Раков является недвижимость. Строительные работы могут идти со сбоями и техническими неувязками. Риелторы не находят спроса на свои услуги. Если вы работаете с клиентскими заказами, то вам лучше не вступать в непосредственный контакт с клиентами и делегировать это кому-нибудь из коллег.

Лев

Львам звезды советуют не давать деловым партнерам несбыточных обещаний и самим не верить чужим обещаниям. Основные неприятности сейчас могут исходить от деловых поездок, общения с клиентами и работы с информацией. Ошибка в информации или недостоверные известия могут повлечь за собой неверные действия. Обязательно перепроверяйте информацию на предмет достоверности.

Дева

Этот день может принести Девам финансовые убытки и материальные потери. Дело в том, что сегодняшние капиталовложения в бизнес могут не принести вам должной отдачи. Звезды не советуют торговцам покупать товары оптовыми партиями с целью их перепродажи в розницу. Воздержитесь от финансовых авантюр.

Весы

Весам в этот день будет трудно контролировать свои эмоции. Не исключено состояние повышенной раздражительности и конфликтности. Все это может негативно отразиться на результатах вашей профессиональной деятельности и личных деловых качествах. Звезды призывают вас к более дипломатичному поведению. Очень важно уметь контролировать себя.

Скорпион

Звезды не советуют Скорпионам отправляться сегодня в деловые поездки. Причем не имеет значения, будет ли это короткая поездка в пригород, или командировка за границу. В том и в другом случае вы можете столкнуться с осложнениями в пути. Держитесь подальше от сомнительных людей – вы рискуете стать жертвой обмана. У торговцев могут возникнуть сложности с логистикой.

Стрелец

В течение дня у Стрельцов постоянно будут возникать разного рода осложнения, которые могут отвлечь от заранее намеченных дел. Звезды предостерегают вас от излишней поспешности в действиях. Работа в группе складывается неудачно. Поиск инвесторов также не увенчается успехом. Сегодня гораздо важнее сохранить имеющиеся финансовые ресурсы.

Козерог

Звезды настоятельно советуют Козерогам сегодня умерить свои амбиции в плане карьеры. Слишком большая активность в работе может быть расценена вышестоящим руководством не столь благоприятно, как бы вам хотелось. Не исключены жалобы на вас со стороны клиентов. Важно учитывать не только свои интересы, но и интересы других людей, которые вы можете затронуть.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям заниматься урегулированием юридических вопросов. Эта тема для вас – наиболее проблематична. Исковые заявления, поданные вами сегодня, не имеют перспектив для положительного рассмотрения. Другой проблемной темой являются деловые контакты с заграницей и любые сопутствующие им дела. Воздержитесь от переговоров с иностранцами.

Рыбы

Для Рыб, работающих в кредитно-финансовых учреждениях, возрастает вероятность убытков. Постарайтесь воздержаться от заключения рискованных сделок. Вам могут предложить сделать вложения в высокодоходные проекты. Однако не торопитесь расставаться со своими деньгами. Инвестиции вряд ли принесут вам желаемые доходы.