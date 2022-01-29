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Боремся с тайными мыслями — любовный гороскоп на 30 января

29 января 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит дать отпор всем тем мыслям, которые подрывают нашу верность.

Боремся с тайными мыслями — любовный гороскоп на 30 января
Фото: netrazvodam.ru

Овен

Сегодня Овнам стоит быть осмотрительнее в общении с любимым человеком: этот день заставляет поднимать (поддерживать) неприятные темы, подталкивает к язвительным словесным оборотам в переписке и насмешливому обидному тону в «живой» беседе. От обмена комплиментами легко перейти к упрекам и критике.

Телец

Тельцам не стоит откладывать разговор с любимым человеком - а если он уже начат, не стоит раньше времени его прерывать. Этот день позволяет еще раз не спеша проговорить важные детали, которые скрепляют отношения и помогают лучше понять друг друга. Не бойтесь затрагивать сложные и неприятные темы.

Близнецы

Сегодня влюбленных Близнецов преследуют навязчивые мысли или оставшиеся без ответов вопросы. Они способны вплоть до ночи прокручивать их в своем уме или пытаться поговорить о них с близким человеком. Не исключен разговор на неприятную сложную тему. Возможны сообщения весьма интимного содержания.

Рак

Сегодня Раки чувствительны к словам любимого человека, и порой эти слова для них сродни легкому гипнозу. Свободные Раки также могут попасть под магическое очарование речей представителя другого пола, особенно в доверительной обстановке. Не повредит осторожность в диалоге с малознакомым поклонником.

Лев

Сегодня Львы невольно прислушиваются к интригующим намекам своего окружения, которое не прочь поговорить о чужой личной жизни. Некоторые Львы могут услышать нечто интересное о себе или о своем партнере (особенно если у них роман с коллегой). Не стоит принимать сплетни слишком близко к сердцу.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам решиться на ответственный разговор с любимым человеком - или не уклоняться от него, если он уже предложен. Это подходящий момент для расстановки акцентов в отношениях и для обдуманных признаний. Не исключено, что один из партнеров выступит психологом для другого.

Весы

В беседах этого дня Весам и их партнерам нужна честность - в противном случае из обмена конструктивной критикой и дельными мыслями они могут превратиться в обмен накопившимися претензиями и скрытыми манипуляциями. Стоит подумать, прежде чем сделать важное признание: дороги назад может не быть.

Скорпион

Сегодня Скорпионы - отличные психологи. Для них не станет тайной настроение их близкого человека. Они легко прочитают «между строк» истинное содержание чужого любовного письма (а свой секрет, при необходимости, тщательно скроют). Если им нужна информация о партнере, они найдут способ ее добыть.

Стрелец

Сегодня любовь пускает в сердцах Стрельцов глубокие корни, но это не мешает им быть подозрительными и дотошными, если их что-то тревожит: в этом случае они способны устроить любимому человеку настоящий допрос. Не исключены тайные сомнения по поводу сказанных слов, принятого или врученного подарка.

Козерог

Сегодня Козероги тяжеловаты в общении и это может подпортить им общение с любимым человеком. Но многие представители знака настолько привлекательны, что им простятся их язвительные речи, критичность и некоторая злопамятность. В этот день им не стоит отправлять любовные письма, личные фото и видео.

Водолей

Этот день может быть отмечен для влюбленных Водолеев навязчивыми тайными мыслями, которые будут преследовать их вплоть до ночи или даже до утра. Также он может ознаменоваться интенсивной личной перепиской, трудным приватным разговором или пристальным изучением какой-то малоприятной информации.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит отказываться от свидания или молчать в ответ на приглашение к диалогу. Личные контакты этого дня могут иметь не самую приятную причину, зато их итог поможет вам утвердиться в каком-то мнении. Например, подтвердит ваши выводы относительно прошлого романа и бывшего партнера.

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