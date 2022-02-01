Астролог назвал дни, в которые к нам придут деньги и любовь

Наш астролог рассказал, когда можно рассчитывать на удачу, а в какие дни стоит быть осторожнее.

Месяц начинается с довольно яркой и важной даты – вторник 1 февраля соответствует Новолунию и началу Восточного Нового Года, что является хорошим ориентиром для прогнозирования на обозримый период.

Новолуние, рождающее новый месячный цикл в 13 градусе знака Водолей, по влиянию планет выглядит достаточно противоречивым, но конструктивная энергия месяца в конечном итоге выглядит сильнее. Соединение светил в точке Новолуния с влиятельным Сатурном и напряжённый аспект с Ураном склоняют, с одной стороны, к кардинальным переменам, с другой, предрекают препятствия для быстрой реализации планов и трудноразрешимые ситуации, заставляющие принимать сложные решения. Однако в карте присутствует и движущая сила, позитивная динамика от конфигурации Марса и Венеры с Юпитером и Ураном, которая будет расчищать пути для гармонизации процессов, нахождения компромиссов и заряжать оптимизмом.

Основной ряд событий и важных дней месяца, когда активность планетных взаимодействий может ускорять события и помогать выбору решений.

4 февраля – на фоне разворота Меркурия на прямое движение, союз Марса с Юпитером и соединение Солнца с Сатурном будут способствовать разработке новых планов и важных решений или наоборот отказу от прежних установок в пользу новых перспектив. Деловые идеи могут приходить и в четверг, 3 февраля.

7 февраля – понедельник по потенциалу влияния планет станет одним из самых благоприятных дней месяца. Близость гармонии Марса с Ураном и позитивная поступь сильной Луны в Тельце позволяет рассчитывать на успешные сделки и покупки, результативные деловые контакты.

12 февраля – суббота за счёт сильного положения Луны, идущей большую часть дня на замечательный аспект с Юпитером, становится универсальным благоприятным днём для большинства оперативных задач, но особенно каких-то семейных и культурных мероприятий.

14-16 февраля – аура полнолуния (точная фаза 16 февраля в 19:56) может быть заметна все три напряжённых по влиянию планет дня. В эти дни Луна пройдёт ряд деструктивных аспектов, способствующих конфликтам и повышению аварийности на транспорте. В такой же манере будет работать длинное соединение Венеры и Марса (точный аспект 16 числа), но у этого продолжительного аспекта (планеты будут в соединении до второй декады марта) есть и позитивная сторона – романтические отношения приобретут повышенную динамику и глубину.

17-19 февраля – Солнце переходит в знак Рыб вечером 18 февраля и в эти же дни уточняется главный яркий аспект месяца – союз Юпитера с Ураном, который может вывести на новый уровень дипломатические отношения, создать возможности для удачных публичных выступлений. Результативными могут оказаться переговоры со спонсорами. Однако возможны и новые неожиданные повороты в делах. Период подходит для создания новых сообществ, групп по интересам, очень вероятны новые знакомства, особенно в поездках.

Более медитативной ожидается заключительная неделя февраля, когда коалиция Венеры и Марса 23 и 24 февраля пройдёт лирические связи с Нептуном, что при транзитной Луне в Стрельце в эти дни будет способствовать росту творческого вдохновения и романтических влечений, погружения в атмосферу идиллии и единения с природой. Несколько более эмоционально нервной может оказаться лишь концовка месяца – начиная со второй половины воскресенья, 27 февраля.

Наиболее сложные по общей энергетике дни месяца – 1, 5-6, 8, 14-16, 25 (условно), 27 февраля.

Благоприятные дни – 3,7,12,19, 23, 26 февраля.