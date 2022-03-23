Астрологи назвали пять самых верных знаков зодиака

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представители которых никогда не изменят и не предадут.

Козероги — консервативные персоны с трезвым взглядом на жизнь. Они никогда ничего не утаивают. Если есть проблема, то они готовы решать ее здесь и сейчас. Если расставание неизбежно — за все скажут «спасибо» и ретируются, оставив контактные номера на случай ЧП. Козероги никогда не променяют семью на случайные связи, но предательства тоже не простят.

Раки — самые проницательные, сопереживающие и добрые люди. Они обладают уникальным качеством — эмпатией, потому всегда становятся лучшими друзьями и партнерами в семейной жизни. На Раков можно положиться в любой ситуации и не бояться, что без присмотра они совершат непоправимое.

Скорпионы ненавидят, когда им лгут, поэтому сами ни за что не опустятся до этого. Если что-то в отношениях идет не так, то они обязательно скажут об этом партнерам. Они свято верят, что дружба и любовь должны строиться на взаимопонимании и полном доверии.

Водолеи не умеют, не могут и не хотят изменять. Они не понимают, зачем это нужно в принципе, если избранник устраивает. Их честность порой обескураживает. Водолеи никогда не заставят нервничать любимых. Стабильность и спокойствие — вот высшие ценности для них.

Рыбы скромные и застенчивые, потому многим кажется, что от них стоит ждать подвоха, но это заблуждение. От рождения представители этого знака очень добрые и верные. Они простят вторым половинкам любые грехи и никогда не смогут их обидеть. Единственное, с чем никогда не смирятся Рыбы, — измены, сообщается на портале Rsute.