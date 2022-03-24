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Что скрывает каждый знак зодиака

24 марта 2022ГороскопыPopcake.tv

Астрологи рассказали, какую информацию о себе предпочитают не разглашать разные знаки зодиака.

Что скрывает каждый знак зодиака
Фото: Кадр из фильма "Тайна в их глазах"

Овен

По словам специалистов по звездному небу, Овны любят делать вид, что на их мнение никто не может повлиять.

Телец

Тельцы, в свою очередь, любят держать в секрете свои романтические отношения. Этот знак предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

Близнецы

Близнецы часто не показывают свое истинное отношение к людям. Они могут мило общаться даже с теми, кого искренне ненавидят.

Рак

Раки предпочитают прятать от посторонних глаз буквально все. Они никому не рассказывают о своей личной жизни и о бытовых проблемах.

Лев

Львы любят скрывать от своих знакомых тот факт, что они не слишком уверены в своих силах. Представители этого знака любят казаться смелее, чем они есть на самом деле.

Дева

Девы не рассказывают окружающим о своих планах и амбициях. Они предпочитают вести скрытный образ жизни и часто умалчивают о своих намерениях.

Весы

Прятать свои пристрастия и скрытые желания любят Весы. Этот знак умеет скрывать свои чувства и тайные порывы.

Скорпион

Скорпионы часто обращаются к близким за помощью, однако позже предпочитают скрывать, что им кто-либо помогал.

Стрелец

Стрельцы часто утаивают от друзей свои хобби, которые связаны с оккультизмом и эзотерикой. Однако бытовые проблемы этот знак скрывает неохотно и любит выражать свои эмоции напрямую.

Козерог

Козероги часто стыдятся своего материального положения. Они всегда хотят быть успешнее, чем они есть на самом деле.

Водолей

Водолеи любят делать вид, что испытывают эмпатию к окружающим, в то время как на самом деле они ничего не чувствуют. Этот знак умеет изображать сострадание и неравнодушие.

Рыбы

Рыбы умеют скрывать свои страхи и фобии. Они стараются не подавать виду даже тогда, когда вот-вот впадут в панику, передает Пятый канал.

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