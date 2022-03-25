Какие вопросы нужно задать астрологу на первом сеансе

Астрология — известная с древности наука, которая описывает воздействие космических тел и Вселенной на все сферы жизни человека, окружающий его мир.

С помощью астрологии анализируют прошлое, события настоящего, будущего. Анализ дает возможность осознать свои ошибки, заняться самореализацией, предотвратить негативные события. Астрология дает прогноз не только о событиях частной жизни отдельного человека, с ее помощью можно узнать предполагаемые варианты развития будущего различных наций, государств.

Какие вопросы задать астрологу

Посещение астролога – это не панацея от проблем. Специалист сможет только определить, какой у вас потенциал, что вам вредит, чему стоит уделить особое внимание в определенный период жизни. Решать проблемы придется самостоятельно. Так чем же может помочь специалист по предсказаниям:

Помощь медицинской астрологии. Предупреждение возможных заболеваний, помощь в определении наиболее благоприятного времени для зачатия ребенка и другие рекомендации. Анализ рисков во всех сферах жизни. Анализ бизнеса, возможность рисков и рекомендации по принятию решений. Прогноз на отношения, вычисление наиболее благоприятных условий.

Так же как таролог, астролог помогает определить проблему и дает рекомендации по ее решению. Прежде чем идти к прорицателю, необходимо подготовить вопросы, которые вас волнуют. О чем можно спросить специалиста:

Сильные и слабые стороны моего характера, какие качества необходимо развивать, какие устранять?

Мои таланты и способности?

Что поможет развивать мои способности?

Как их применить в жизни?

Как восстановиться, найти свой смысл жизни?

Мой путь в жизни, как его найти?

Что надо изменить в жизни?

Как найти своего партнера, какими будут отношения?

Партнер и я совместимы?

Что нужно сделать для восстановления гармонии в отношениях?

В чем причины моего одиночества?

Смогу ли я создать семью?

Время, благоприятное для вступления в брак?

Будут ли у меня дети?

Благоприятное время для зачатия?

Какие таланты необходимо развивать в своем ребенке?

Куда направить для лучшей самореализации?

Как сохранить семью?

Как наладить отношения с родственниками?

Как восстановить отношения с коллегами?

Какую профессию мне рекомендуется выбрать?

Где я себя смогу реализовать полностью?

Стоит ли мне поменять работу?

Что меня ждет при смене деятельности?

Смогу ли я найти хорошую работу после увольнения?

Насколько надежны мои партнеры?

Как изменить мое материальное положение?

Реализуются ли намеченные проекты?

Послан ли этот человек мне судьбой?

Каково мое предназначение?

Изменится ли моя судьба в лучшую сторону при переезде на другое место жительства?

Какие страны мне рекомендуется посещать, а какие нет?

Какие проблемы со здоровьем меня ожидают?

Какое время наиболее благоприятное для проведения хирургического вмешательства?

В чем причины ослабления иммунитета и развития заболеваний? Что необходимо сделать для поправки здоровья?

Нельзя задавать вопрос напрямую – разводится или нет? Решение проблемы всегда остается за вопрошающим. Специалист составляет индивидуальную натальную карту вопрошающего, согласно значениям карты проводит толкование различных сфер жизни человека.