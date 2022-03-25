Знаки зодиака мужчин с отвратительными характерами

Астролог Анна Зорина назвала знаки зодиака со сложным характером.

Раки больше всего не любят нести ответственность. Поэтому их выбирают женщины, которые готовы решать все вопросы самостоятельно. Мужчины, рожденные под этим знаком, хотят быть за женщиной как за каменной стеной. При этом Рак требует, чтобы избранница предоставляла полный отчет о своих действиях.

Водолеи легки на подъем, особенно в создании невыносимой атмосферы. Они готовы каждый день доставать своих дам. Именно про Водолеев поют в известной песне: «Фантазер, ты меня называла». Они всегда готовы придумать что-то новое и в своих претензиях никогда не повторяются.

Козероги ничего не требуют от себя, зато у них много претензий к окружающим. Отсюда у таких мужчин манера строить из себя надзирателя и поборника принципов. Свою избранницу Козерог в моменты хорошего настроения может похвалить, но такое случается редко.

Девы очень противоречивы. Они умны и занудны, склонны к самокритике и полны комплексов, терпимы к чужим слабостям и обидчивы. Представители этого знака недоверчивы и ревнивы. В брак мужчины-Девы чаще всего вступают в зрелом возрасте.

Овны всегда не уверены в том, что рядом находится достойная спутница. Если Овен находит изъян в своей даме, то об этом сразу не скажет. Он скроет свое недовольство под маской вежливости. Но если проблемных мест и неподходящих качеств накопится много, то представитель этого знака неожиданно «вывалит» на возлюбленных весь накопленный груз.