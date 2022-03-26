Нарциссы по знаку зодиака, которые любят только себя

Астрологи назвали знаки зодиака, которые больше остальных склонны к нарциссизму.

Лев – один из самых самоуверенных знаков. С этими людьми крайне тяжело договориться в работе, поскольку они считают собственное мнение единственно верным. Львы не готовы идти на компромисс.

Скорпион является эгоистичным знаком. Если его разозлить, то Скорпион не будет говорить ни о чем, кроме собственных чувств. Представители этого знака не знают, что такое проблемы окружающих.

Водолеев можно охарактеризовать, как нарциссичных и меркантильных людей. Мнение окружающих их интересует, только если оно может принести какую-то выгоду.

Девы буквально влюблены в себя. Представители этого знака в себе души не чают – они обожают часами посвящать окружающих в подробности своей жизни. При этом им неважно чужое мнение, Девы при любом раскладе остаются для себя лучшими.

Овны не умеют помогать. Выручить кого-то из близких они готовы лишь в случае получения выгоды. Нередко окружающие сильно раздражают Овнов, даже если их действия не направлены против представителей этого знака.