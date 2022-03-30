Какие сюрпризы в любви приготовила судьба для Овнов, Тельцов и Близнецов

Овен Апрель будет полон ярких впечатлений и приятных эмоций. Готовьтесь к переменам в отношениях.

Овен

Апрель будет полон ярких впечатлений и приятных эмоций. Готовьтесь к переменам в отношениях. Да, ваши отношения со второй половинкой вряд ли можно назвать идеальными, но вы все равно будете счастливы. Тем более, вы сможете сделать неожиданные выводы и изменить свое поведение, что сделает ваш роман еще более гармоничным. И это удивит и вас, и вашего партнера. Вы будете просто летать от радости. У семейных представителей знака тоже все будет хорошо. Вы пересмотрите свои отношения к партнеру и поймете, как он вам дорог. Поэтому захотите устроить ему маленькие сюрпризы, что только укрепит ваши отношения. Одинокие Овны в апреле скорее будут заняты работой, чем отношениями. Поэтому уделить достаточно времени новым знакомым не получится.

Телец

Апрель подарит вам романтическое настроение, и совсем неважно есть у вас вторая половинка или нет. Вас будет вдохновлять даже возможность влюбиться. Правда уделить много внимания личной жизни, к сожалению, не получится. У вас и без этого появится много дел и забот. Не торопите события. Ближе к концу месяца вы можете закрутить яркий роман. Но для начала нужно завершить все важные задачи. А вот у семейных представителей знака все будет складываться не так гладко. В ваши отношения будут вмешивать родственники и друзья, что приведет к ругани и спорам. У влюблённых тоже могут испортиться отношения из-за вечной занятости Тельцов. Постарайтесь уделять больше внимания своему партнеру.

Близнецы

Любовь и удача ждет тех Близнецов, кто перестанет думать о мнении окружающих. Свободным Близнецам повезет сильнее всего — они с головой окунутся в романтическую жизнь и с радостью будут бегать по свиданиям. Вы довольны собой, и противоположный пол это притягивает. Возможно, именно в апреле вы наконец-то обретете взаимную любовь. Но все же стоит быть осторожнее: возникнет масса соблазнов, которые приведут к разочарованию. Влюбленные решат вывести отношения на новый уровень и связать друг друга узами брака. Но от этого их может оттолкнуть ворох сомнений. У семейных Близнецов все будет спокойно. Главное — не давать родственникам и друзьям вмешиваться в ваши отношения.