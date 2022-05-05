Что ждет Раков, Львов и Дев в мае

В последнем месяце весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Рак

Несмотря на все трудности, в последний месяц весны у вас будет хорошее настроение — скажите «спасибо» вашему чувству юмора. Вы сумеете везде увидеть позитив и рассмешить себя и других. Окружающие это оценят, и вы сумеете привлечь большее количество важных людей. Используйте это, чтобы обзавестись нужными связями и наладить отношения с влиятельными людьми. Все это поможет улучшить вашу жизнь. Все сложности вы будете переносить с улыбкой на лице, и этим будете завоевывать уважение всех, в том числе и ваших конкурентов. Не исключено, что придут новости издалека, возможно, от кого-то из родственников, с кем вы почти утратили контакт. Не переживайте: вести будут хорошие. Чаще выбирайтесь на свежий воздух — это пойдет на пользу вашему здоровью, как физическому, так и психологическому.

Лев

Вас переполняют идеи — самое время воплотить их в реальность. И вы будете стараться сделать для этого все. И в этом нет ничего хорошего. Да, постараться действительно стоит, но не спешите отдавать всего себя. Иначе останетесь совсем без сил и почувствуете сильное опустошение. А в таком состоянии вы вряд ли что-то сумеете сделать. Могут возникнуть проблемы в семье: разногласия, недопонимания и споры. Напряжение будет расти с каждым днем. Наладить ситуацию поможет ваша снисходительность и умение находить компромиссы. На работе многих Львов ждет двойная нагрузка. Но если вы правильно расставите приоритеты и распределите силы, то вам не страшны никакие трудности. Не забывайте и про отдых — стоит сходить в сауну или на массаж. Это поможет расслабиться и восстановить силы.

Дева

Если раньше вы где-то ошиблись, то сейчас у вас появится шанс все исправить. Главное — не упустить его. Ведь тогда вам наконец-то удастся избавиться от груза, который вы давно несете на своих плечах, выдохнуть и начать жить спокойно. Конечно, не все будет идеально. Некоторые люди будут испытывать ваше терпение и выводить вас из себя, но вы будете держаться молодцом. Только не срывайтесь на близких, научитесь брать ответственность на себя. Далеко не всегда окружающие виноваты в ваших неудачах. Особенно, когда речь идет в рабочих вопросах. Месяц вряд ли можно назвать простым, но не переживайте: все самое трудное осталось позади. Сейчас вам важно просто набраться терпения и завершить все начатые дела, несмотря ни на что. Хотя это и будет даваться легко. Уделите больше времени себе, хорошо отдохните. Но выбирайте только проверенные места, чтобы не разочароваться.