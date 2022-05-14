Тратим деньги на себя — финансовый гороскоп на 15 мая

Сегодня не стоит экономить на своих желаниях.

Овен

Многое в этот день зависит от того, насколько Овны правильно распорядятся своей инициативой, куда направят свои усилия. Наиболее успешное направление – поиск полезной информации и новых деловых связей. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне, что положительно отразится на профессиональном обучении. Активизируются торговые операции.

Телец

У Тельцов в этот день может улучшиться финансовое положение. Это хорошее время для удачных покупок. Основной источник финансовых поступлений может быть от частной подработки и работы по совместительству. Возможно, вам предложат поработать во внеурочное время с оплатой в двойном размере. Так или иначе, но это благоприятное время для урегулирования материальных вопросов.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут проявить свои лучшие деловые качества. Ваши поступки могут оказаться весьма изобретательными и рациональными. Старайтесь использовать коллективные энергии для продвижения своих проектов. Ваши личные интересы совпадут с интересами трудовых коллективов. Успешно могут проявить себя изобретатели, инженеры и мастера сервисных центров.

Рак

У Раков в этот день могут улучшиться отношения с вышестоящим начальством. Возможно, вам окажут протекцию, помогут в продвижении по карьерной лестнице, или кто-то замолвит за вас доброе слово начальству. Это благоприятное время для сбора конфиденциальной информации. Если вы сами занимаете руководящую должность, то вам может поступить важная информация.

Лев

Львам рекомендуется прислушиваться к подсказкам своей интуиции при принятии важных решений. Так вы сможете уберечь себя от неприятностей. Могут проявиться ваши экстрасенсорные способности, и вы сможете предвидеть ход событий. Хорошо использовать новинки электронной техники, современные компьютерные и информационные технологии.

Дева

У Дев, занимающих руководящие должности, удачный день для изменений в стиле и методах работы, для реформирования структуры управления и кадровых перестановок. Вы сможете проявить свои лучшие менеджерские и организаторские качества. Используйте это время для мероприятий, направленных на оптимизацию бюджета. Изменения в карьере если и будут, то в сторону улучшения.

Весы

У Весов хорошее время для расширения делового партнерства и оформления деловых отношений в виде юридических документов. Также улучшаются дела у тех, кто находится в служебных командировках или на вахте. Это прекрасный день для проведения рекламных акций, публикации объявления в средствах массовой информации, участия в выставках и презентациях.

Скорпион

Хорошо сложится этот день для Скорпионов, склонных к техническому творчеству, изобретательству и поиску инженерных решений в работе с механизмами. Ваш пытливый ум будет способен разобраться с любым сложным механизмом, отыскать и устранить неполадки. Можно менять график работы и вносить коррективы в свои планы.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют держать под контролем свои эмоции и воздерживаться от личных инициатив. Наиболее удачно сложится день у творческих работников, которые смогут с блеском воплотить свои идеи в реальность. Однако при этом следует ориентироваться на сотрудничество с деловыми партнерами. Успешно пойдет работа по индивидуальному обслуживанию клиентов.

Козерог

Козерогам удастся укрепить отношения с коллегами и подчиненными, сотрудничество с которыми будет результативным. Поэтому у вас не будет возникать никаких серьезных осложнений в ходе выполнения текущей работы. Старайтесь обязательно доводить до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться на рабочем месте.

Водолей

У Водолеев удачное время для развития сотрудничества и укрепления деловых связей. Окружающие вас люди будут охотно идти навстречу вашим пожеланиям. Некоторые вопросы вы сможете решить только благодаря участию знакомых, родственников, друзей. Старайтесь вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов. Так вы сможете быстрее и эффективнее решать актуальные вопросы.

Рыбы

Рыбам в этот день не следует ставить перед собой слишком больших задач. Возможно, внешние обстоятельства будут меняться, и прежние цели утратят свою актуальность. Поэтому не нужно торопиться исполнять поручения начальства. Может пройти совсем немного времени, и начальство может отменить прежнее поручение. Сосредоточьтесь на своей повседневной работе.