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Конец месяца принесет неприятности трем знакам зодиака

14 мая 2022ГороскопыРодной город

Астрологи рассказали, кого в конце весны ждут трудности и неудача.

Конец месяца принесет неприятности трем знакам зодиака
Фото: silavmisli.ru

Телец

Для Тельцов последние весенние дни могут обернуться крупной потерей. Возможно придется расстаться с большой суммой денег. Вероятнее всего, что неприятности придут со стороны партнеров или даже близких людей. Финансовая потеря сильно подпортит настроение Тельцов. Однако, астрологи советуют не впадать в уныние, иначе ситуация только усугубится, пишет МК в Волгограде.

Близнецы

Близнецам конец мая приготовил разочарование и обиды. Возможно это будет связано с переездом. Планы на будущее придется поменять, а может и отложить на неопределенное время. Близнецы-студенты возможно испытают стресс из-за учебы. Может даже возникнуть вероятность отчисления из вуза.

Лев

Львы в конце весны лишатся стабильного источника дохода. Финансовые планы на будущее будут разрушены. Не исключены и неприятности в личной жизни. Возможно, что Львы, находящиеся в браке, столкнутся с кризисом.

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