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Нам будет круто везти — гороскоп на 17 мая

16 мая 2022ГороскопыМарианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце дарует веселье, вселяет надежду, будит фантазию и рождает тягу к романтике, но может также склонить к раздражению.

Нам будет круто везти — гороскоп на 17 мая
Фото: rambler

В зоне риска могут оказаться спортсмены, увлеченные игроки, путешественники. Негативные порывы можно нейтрализовать обаянием, любовью, чувством меры, юмором и честностью, а неудачи и помехи в делах хорошей общей организацией дел. День позволяет комбинировать варианты, добавляя в стандартный сценарий или принципиальную схему новые приятные или остроумные детали.

Овен

Сегодня Овны в глубине души романтики, идеалисты, искатели приключений. Также они могут быть эстетами, юмористами, ловкими комбинаторами и предприимчивыми дельцами. Их может мотивировать любовь, поиск вариантов, тяга к прекрасному или потребность расширить свои горизонты. В зависимости от своих приоритетов они будут стремиться либо к комфорту, либо к приключениям.

Телец

Под влиянием сегодняшней атмосферы Тельцы становятся более подвижными и увлекающимися. Многие из них будут не прочь с кем-то пофлиртовать или над кем-то подшутить. Это хороший день для развлечений или долгожданной встречи. Однако многие Тельцы не решатся сегодня быть откровенными, предпочитая прикрыться шуткой или надеть маску.

Близнецы

Сегодня Близнецам легко оказаться в приятном влиятельном окружении, престижной перспективной команде. Для этого им достаточно принять приглашение или просто сориентироваться в обстановке. Для них не станет помехой незнание языка общения или другая заминка. Звезды советуют им ограничиться обменом симпатиями и пока избегать включения в коллективные дела, чтобы не ввязаться в сомнительную авантюру.

Рак

Сегодня у Раков есть возможность продвинуться в работе или в бизнесе, связанном с оказанием услуг, а также в лечении болезней и уходе за питомцами. В этот день не приветствуются инертность, сухость и мрачность. Для профилактики недомоганий желательно избегать статики и скуки, выбирать подвижные, веселые и развивающие игры. Мелкие споры будут разрешены благодаря находчивости, ловкости и симпатии.

Лев

День подталкивает Львов к веселым приключениям, способствующим одновременно развитию их симпатий, талантов и расширению горизонтов. Он хорош для флирта и романтических свиданий, мягкой рекламы, развития художественных способностей, отдыха. В активных видах занятий - играх с долей соперничества, интенсивных тренировках, рискованных приключениях - ожидаются те или иные сопутствующие осложнения.

Дева

Сегодня Девам имеет смысл потрудиться над комфортом в своем доме или офисе. День помогает проводить домашние работы «с огоньком», не исключена чрезмерная увлеченность творчеством. Стоит помнить, что гармонию могут нарушить бытовые ссоры. Старайтесь сегодня проявлять сдержанность и не концентрируйтесь на противоречиях, чтобы не задеть чьи-то убеждения.

Весы

Сегодня события развиваются для Весов удачно. Попутные осложнения - например, недомогания, поломки в пути или размолвки с помощниками - могут добавить хлопот и тайных переживаний, но не отменят общего приятного хода событий и хорошего результата. День неплох для свиданий, творческих выставок, плановых светских вечеринок и других мирных мероприятий, проводимых по заранее согласованному протоколу.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут сделать удачные приобретения, которые окажутся для них одновременно приятными и полезными. Вероятен интерес к лекарствам и пищевым добавкам. Возможно, что-то будет куплено в дом. К сожалению, день может нести и проблемы - например, деловые промахи или споры. Не исключены заминки с оплатой услуг, получением гонорара. Нужна внимательность в платежных и банковских операциях.

Стрелец

Сегодня Стрельцы следуют своим противоречивым настроениям. С одной стороны, многие представители знака чувствительны к красоте и гармонии, не прочь соблюсти все правила и ритуалы, открыты любви. С другой - могут легко раздражаться, ввязываться в рискованные авантюры, следовать своему инстинкту охотника, игрока или странника. К счастью, судьба исправит их ошибки и не лишит законной доли везения.

Козерог

Для Козерогов этот день станет приятным, если они откажутся от лишних нагрузок и постараются провести его в свое удовольствие - например, за своими излюбленными интеллектуальными или художественными занятиями. На одно из первых мест звезды советуют поставить здоровье: сегодня вы уязвимы, любой раздражающий триггер способен лишить вас внутреннего комфорта. Важен порядок. Нежелательны поездки.

Водолей

Этот день открывает Водолеям гармоничные перспективы и внушает им надежды на стабильное будущее. Благодаря его событиям они смогут смотреть вперед уверенно. Звезды подсказывают, что в открывшихся возможностях пока все же имеются «скользкие» моменты, насчет которых не стоит обманываться. Возможно, это чья-то нечестность, авантюризм, неочевидный финансовый подвох или морально-этическая тонкость.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно держать себя в руках и не потакать своим минутным импульсам: они часто чреваты, прежде всего для них самих. «Лучи добра» зачастую будут проходить мимо них или оставаться не замеченными, тогда как отрицательные эмоциональные заряды начнут притягиваться к ним. Их может лишить благоразумия ложный азарт, мнимая или реальная конкуренция, спор на почве привычек.

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