Идем за своими страстями — любовный гороскоп на 20 мая

Сегодня мы можем потакать своим желаниям и наслаждаться отношениями.

Овен

Сегодня влюбленные Овны могут быть не в духе и провести в таком настроении основную часть дня. Звезды подсказывают, что это не лучшее время для свиданий и знакомств, оно сулит те или иные разочарования. Новые позитивные эмоциональные ноты начнут ощущаться вечером, он вернет вам и удачу, и оптимизм.

Телец

Этот день Тельцам стоит потратить на переоценку своих чувств и возможностей в личной жизни. Звезды напоминают, что сейчас нежелательно выступать с открытой инициативой и окончательными заявлениями: рано озвучивать планы, пока имеются внутренние колебания.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы начнут мыслить на порядок конструктивнее и мудрее вечером. Именно в конце дня новости и собственные мысли подскажут им, что есть прелесть в романтической неопределенности. Прежние симпатии еще могут заиграть новыми красками, а поспешный выбор может быть не идеальным.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам гибко подстроиться под настроение и привычки партнера, но не соглашаться играть с ним в сомнительные игры. День ставит акцент на этических, духовных или сексуальных аспектах любви. Вечер может подвести к совершенно новым, хотя и предварительным, выводам в этих сферах.

Лев

Утро влюбленные Львы могут встретить не в самом удачном настроении, многие из них будут «искать соринку в чужом глазу», нервничать или капризничать. К счастью, вечером их настрой станет более оптимистичным и великодушным, партнер может рассчитывать в беседе с ними на конструктивную обратную связь.

Дева

Сегодня влюбленные Девы склонны в любой непонятной им ситуации прибегать к знакомому алгоритму действий, порой делая это интуитивно и по привычке. Звезды подсказывают, что время покажет правильность такой тактики, но в данный момент она сулит лишь частичное успокоение. Есть над чем поразмыслить.

Весы

В начале дня полной гармонии в любовных союзах Весов может мешать взаимная или односторонняя неприязнь, основанная на прошлом, что для обоих партнеров не слишком приятно. К счастью, вечер добавит влюбленным уверенности и развеет тучи на их горизонте. Он напомнит, что вместе все же лучше, чем врозь.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня в любви их ждет переменный успех. В первой половине дня обстоятельства могут складываться для них удачно, но не будет прежнего простора для маневра. Вечером жизнь начнет предлагать им успешные сценарии, к которым они не чувствуют внутреннего расположения.

Стрелец

Сегодня звезды начинают играть на стороне Стрельцов вечером. Это хорошее время для флирта и восстановления отношений, в том числе с серьезными намерениями. Не стоит рассчитывать при этом на стремительное развитие событий: и вам, и объекту ваших симпатий еще потребуется время, чтобы определиться.

Козерог

Сегодня Козероги обладают повышенной чувствительностью утром. В это время они закрыты для чужого им внешнего мира, но открыты близкому человеку (главное, чтобы он был им действительно близок) и жаждут интимности. Вечером новая ситуация заставит их контролировать чувства и следовать формальностям.

Водолей

В первой половине дня Водолеи могут оказаться уязвимыми и внушаемыми. В это время им лучше не увлекаться любовными инициативами и не афишировать свои чувства. Наилучшие условия обещает вечер: он добавит им уверенности, создаст подходящие условия для романтического общения и подскажет нужные слова.

Рыбы

Сегодня утром Рыбы предпочитают идти за своими страстями и потакать своим тайным специфичным капризам. Звезды советуют им реализовывать свои фантазии немедленно, так как вечер способен охладить их пыл и заставить взять под контроль желания, а вместо настоящего удовольствия предложить им суррогат.