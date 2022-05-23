Даем волю страстным порывам — любовный гороскоп на 24 мая

Сегодня не стоит стесняться своих чувств — выливайте их на вторую половинку.

Овен

Для Овнов этот день может оказаться отмечен ярким всплеском воспоминаний или забытых чувств, из-за чего они рискуют оказаться в эмоциональной ловушке и решить, что судьба приглашает их в прошлое. Звезды намекают, что все наоборот: прежние приключения следует как можно быстрее оставить «за бортом».

Телец

Тельцам звезды советуют следить за переменами в поведении любимого человека и не делать за них ответственным исключительно его самого: к смене курса приглашает сама ситуация. Возможно, вашего партнера с некоторой задержкой осеняет то самое открытие, которое вы уже сделали и с которым смирились.

Близнецы

Сегодня Близнецам небезопасно становиться игрушками своих или чужих страстей, а также заложниками своего любовного прошлого и его рискованных сценариев. Если вы не можете или не хотите противиться своим тайным чувствам, то постарайтесь оставить в секрете те действия, на которые они вас провоцируют.

Рак

В этот день любовные инициативы Раков удачны благодаря собственной интуиции, знакомому стечению обстоятельств или заранее подготовленной для успеха почве. Может создаться впечатление стабильного возврата к прошлому, но это всего лишь иллюзия. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Лев

Эмоции этого дня способны увлечь Львов в магический омут былых любовных приключений, где их ждут не одни только светлые мысли и приятные чувства. Не исключено сожаление или тайный стыд. Пора подвести итог под такими сюжетами, иначе они «отбросят тень вперед» и повлияют на будущие удачные отношения.

Дева

Девам стоит помнить, что они переживают непростое время в своей личной жизни и в любой момент в их романе может заостриться некий критичный сюжет. День коварно заманивает в омут роковых страстей. Сильные желания, которые возникают или исподволь нагнетаются в эти сутки, сродни магии и колдовству.

Весы

День удерживает внимание влюбленных Весов на эмоционально задевающих мелочах, из-за чего ими может быть упущена общая картина романа и новая важная тенденция в нем. Весов, чрезмерно погруженных в проблемы момента, назавтра может ждать сюрприз, хотя красноречивые предпосылки к нему есть уже сегодня.

Скорпион

Сегодня Скорпионы склонны искать в любви вчерашний день и могут пребывать в иллюзии своего прежнего приятного всемогущества в отношениях. Романтические чувства способны ослабить их природное чутье и заставить их отрицать очевидное, например, тот факт, что им пора срочно менять свой образ действий.

Стрелец

Настроения этого дня пробуждают в Стрельцах не самые лучшие воспоминания и не самые светлые помыслы. Не исключено желание удержать прошлое, если оно было счастливым, или отыграться за него, если оно принесло страдания. Начало нового романа или нового этапа отношений в эти сутки очень нежелательно.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов преследуют знаки близкого нового периода, который несет им массу энергозатрат и не сулит покоя. Это могут быть смутные ощущения, навязчивые тайные мысли или очевидные факты, отрицать которые уже не имеет ни малейшего смысла. Возможна мечта любой ценой удержать прошлое.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отказаться от новой романтической инициативы: она «не прозвучит» или зайдет в тупик. В то же время им важно не терять надежду и быть наготове: на следующий день сложатся отличные условия для свидания или важного шага и лучше встретить его во всеоружии своих возможностей.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут дать волю своим страстным любовным порывам, но в разумных пределах. Звезды напоминают, что время безудержных страстей и потворства своим необузданным желаниям остается позади. Меняются прежние надежды, способы их осуществления или условия, в которых приходится их реализовывать.