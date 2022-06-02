Становимся психологами — любовный гороскоп на 3 июня

Сегодня нужно дать второй половинке выговориться и принять то, что она хочет донести до нас.

Овен

Сегодня страсти Овнов закипят ближе к ночи, поэтому наилучшим моментом для проявления их любовной инициативы окажется поздний вечер. Возможно, их ждут активные ночные развлечения. Планировать свидание на дневные часы стоит лишь в том случае, если вы нуждаетесь в доверительном общении и интимности.

Телец

Тельцам стоит учитывать, что сегодня они неплохо владеют устным и письменным словом. В «живом» общении они удачно выбирают тон, а в дистанционном общении — музыкальное сопровождение и визуальное оформление. Но личный разговор или отправку любовного послания им не стоит откладывать на поздний вечер.

Близнецы

В этот день Близнецы смогут подвести черту под своими раздумьями о личной жизни или под разговором, который долго вели с другом или любимым человеком. Внешние инициативы романтического плана могут подождать до следующего дня, так как сегодня не лучший момент для новых шагов и активных развлечений.

Рак

Атмосфера этого дня подсказывает Ракам нужные слова для выражения их мыслей и чувств. Им не стоит терять время, если они намерены побеседовать с объектом своих симпатий о чем-то важном, например, о совместном будущем: не исключено, что уже завтра исчезнет нужный настрой, и изменятся обстоятельства.

Лев

Влюбленным Львам сегодня имеет смысл скрыть или завуалировать свои истинные чувства. Это не самый удачный день для полной искренности, а также для открытых и активных романтических инициатив. Он подходит для интригующей переписки или подведения итогов долгого разговора на сложную интимную тему.

Дева

День позволяет Девам поддерживать общение с близким человеком из любой точки мира. Звезды рекомендуют не только наслаждаться приятными звуками его голоса, но и найти время для завершения важного разговора: не поставив в нем естественную точку или запятую, будет нелегко развивать отношения дальше.

Весы

В этот день далеко не все Весы решаются честно сказать любимому человеку о том, что думают. Многие Весы интуитивно выберут дистанционный контакт или примутся изъясняться намеками. При хорошем базовом взаимопонимании между партнерами, это подходящий момент для разговора на интимную критичную тему.

Скорпион

Сегодня любовь не мешает Скорпионам быть проницательными собеседниками. Они способны уловить в сообщениях от любимого человека даже то, что тот не осмелился выразить прямым текстом. Одновременно они удачно выражают собственные чувства, отлично владея искусством «сказать все, не сказав ничего».

Стрелец

Сегодня Стрельцам требуется удвоенная деликатность в любой фазе романтического общения. Даже будучи влюбленными и желающими угодить любимому человеку, представители этого знака способны переступить негласную «красную черту», искренне считая честность в любовных делах лучшей политикой.

Козерог

В этот день влюбленным Козерогам желательно быть тонкими психологами. Многие из них будут крайне чувствительны к нюансам романтического общения сами, но им также не стоит недооценивать чувствительность партнера: он или она моментально распознает фальшь, уловит скрытую критику или намек на издевку.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям спрятать свой перфекционизм и воздержаться от каких-либо оценок в адрес любимого человека. Им стоит помнить, что «объективный взгляд», даже вполне справедливый, в этот день легко воспринимается как обидная критика, откровенная нелюбовь или желание отстраниться.

Рыбы

Сегодня звезды сулят Рыбам приятное свидание или удачный разговор с любимым человеком. Дистанционная связь может оказаться комфортнее «живого» общения. Если хорошие тенденции наметились еще вчера, сегодня можно рассчитывать на их гармоничное продолжение. К ночи свидание или контакт лучше свернуть.