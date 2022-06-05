Совмещаем приятное с полезным — гороскоп на 6 июня

7-8 лунные сутки. Сегодня гармонично аспектированная Луна в Деве настраивает на умеренность и практичность во всем, а также подсказывает, как совместить приятное с полезным.

Актуальны «женские» темы. Возможен интерес к нюансам здоровья, диеты и мягкой терапии, вкусной здоровой пище, космецевтике. Удачен выбор лекарств, продуктов, семян, мелочей для гигиены и создания уюта, принадлежностей для ручной работы с эстетическим уклоном (например, вышивания). Хорошо создавать, продавать, покупать и носить одежду и украшения из натуральных материалов, работать с землей и растениями. Стоит чем-то побаловать питомцев.

Овен

Сегодня Овнам не стоит браться за крупный проект и наращивать темпы. День склоняет к мягкости и умеренности, ставит акцент на практических мелочах. Он хорош для составления списка насущных покупок, включая продукты, косметику и лекарства. Возможны небольшие заработки или находки. Стоит поддержать приятные взаимовыгодные связи с коллегами по работе, соседями, вероятными партнерами или клиентами.

Телец

Сегодня Тельцам улыбнется удача. Важные достоинства дня — естественность и комфорт. Можно спокойно заняться любимым хобби, навести красоту и порядок, полакомиться вкусным, свободно выразить свои вкусы или чувства, смягчить проблемы, улучшить здоровье и внешность, наладить общение с женщинами. Также этот день создает хорошие условия для шоппинга, он обещает приятные и полезные приобретения.

Близнецы

Сегодня звезды предлагают Близнецам обратить внимание на свой дом и семью — прежде всего, на уют в своем жилище и гармонию в отношениях с домочадцами. Чтобы создать приятную атмосферу, важно поставить на первое место не личные амбиции, а заботу о доме и близких. Можно приготовить вкусную полезную еду или купить лекарства, если в доме кто-то болеет. Не стоит обделять вниманием и домашних питомцев.

Рак

Сегодня Раки могут рассчитывать на приятный фон повседневного общения, на комфорт в коротких поездках и на их благополучный исход. В атмосфере взаимной симпатии будут легче обычного решаться мелкие бытовые проблемы — например, с соседями. День создает хорошие условия для покупки продуктов и медикаментов, для посещения лечебных учреждений, поиска информации и обмена полезными дружескими советами.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам проявить хозяйственность, дотошность и быть внимательнее к практическим деталям своих дел. День помогает тщательнее подбирать товары повседневного спроса и с пользой тратить деньги. Уместны расходы на диетическое питание, лекарства и пищевые добавки. Возможны мелкие удачные находки, небольшой профит благодаря занимаемой должности и сопутствующим ей дружеским связям.

Дева

Сегодня Девы почувствуют себя комфортнее и спокойнее, получат хорошую весть или приятный подарок, смогут чем-то себя порадовать. День принесет им симпатии нужных людей, поможет преуспеть благодаря природному практицизму, обаянию или вкусу, торговым, финансовым, кулинарным или художественным талантам. Не стоит пропускать удачный момент для свидания, шоппинга, поддержки дружеских связей за рубежом.

Весы

Сегодня для Весов, особенно женщин, могут быть тесно связаны темы денег, красоты и здоровья. Сильнее других мотивов станут практичность, чувство меры и внимание к деталям. День может принести неожиданные полезные находки, подсказать удачные медицинские, финансовые или эстетические решения в неординарной ситуации. Хорошо посещать магазины здорового питания и выбирать косметику с лечебным эффектом.

Скорпион

Скорпионам день поможет заново наладить гармоничные отношения с партнером, любимым человеком, друзьями, аудиторией или клиентурой. Взаимная симпатия при этом будет сопровождаться обоюдной мелкой выгодой. Не стоит отклонять сегодня приятные приглашения и предложения. Уместны небольшие оригинальные знаки внимания в адрес нужных людей. Лучше взять паузу в напряженной работе, связанной с рисками.

Стрелец

Сегодня звезды призывают Стрельцов к дотошности и советуют рассматривать любую задачу сквозь призму ее практических деталей. Это положительно отразится на повседневных делах, может помочь в карьерных планах. День усиливает интерес к вопросам питания — например, к лечебной диете или закупке продуктов — а также к темам заработка, общения с подчиненными, содержания питомцев и поддержки здоровья.

Козерог

Сегодня окружающий мир предстает перед Козерогами в более светлых тонах. Они готовы во всем видеть что-то хорошее. Гармоничному расположению духа может способствовать счастье в любви, удачное финансовое решение, творческая находка, вкусная еда, любимое художественное хобби, приятная косметическая процедура. По возможности, звезды советуют взять перерыв в напряженных трудах и настроиться на отдых.

Водолей

Водолеи проведут время приятно и не без пользы, если найдут удовольствие в соприкосновении с простой повседневной стороной жизни. День может смягчить опасения и принести оригинальные находки. Практичность позволит извлечь новую пользу из старых вещей, добавить немного комфорта в свой дом или заново поладить с близкими людьми. Может представить интерес кулинарное творчество или медицинская тема.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит проявить дипломатичность и подстроиться под настроения своего окружения — например, под ожидания клиентуры, привычки домочадцев или нужды друзей. Стоит поддержать любую тему, предложенную собеседником, пойти навстречу своим партнерам, соседям или попутчикам. Это день помогает не только обмениваться взаимными симпатиями, но и заводить разговоры о возможной взаимной выгоде.