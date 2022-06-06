Экспериментируйте реже — финансовый гороскоп на 7 июня

Сегодня не стоит рисковать по-крупному.

Овен

У Овнов сегодня неблагоприятное время для поисков помещения для подписания договора аренды. Если вы арендуете помещение вместе с деловым партнером, то между вами могут возникнуть трения из-за нежелания брать на себя расходы по его содержанию. У строителей могут быть сбои в работе из-за нарушений договора с подрядчиками — возможны простои в работе.

Телец

Сегодня у Тельцов могут часто возникать разногласия в трудовом коллективе. Старайтесь не реагировать излишне эмоционально на промахи коллег. Зацикленность на какой-нибудь мелочи может помешать продуктивной работе. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций. Потенциальные сложности возможны у тех, чья работа связана с частыми поездками и контактами.

Близнецы

У Близнецов этот день может быть чреват финансовыми потерями, убытками. Особенно это относится к тем, кто специализируется на оптовых товарных сделках и рискованных финансовых спекуляциях. Воздержитесь от вложений денег в проведение рекламных мероприятий. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой для вас все предсказуемо.

Рак

Ракам сегодня может быть сложнее контролировать свои эмоции. Возрастает вероятность разногласий с близкими людьми, членами семьи. Это может негативно отразиться на семейном бизнесе и выполнении заказов по фрилансу, если вы работаете удаленно. Условия труда офисных служащих могут ухудшиться. Работу по подготовке отчетной документации пока лучше притормозить ввиду большой вероятности допустить ошибки.

Лев

У типичных Львов сегодня не лучший день для работы с информацией. Возможно, вам будут поступать сведения, достоверность которых требует дополнительного подтверждения. В условиях неопределенности возрастает вероятность принятия ошибочных решений. От этого в первую очередь может пострадать торгово-закупочный бизнес.

Дева

Девам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение индивидуальному труду. Работая в одиночку, вы не зависите от ошибок и нестыковок коллег и подчиненных. И сейчас коллективная работа может с трудом поддаваться гармоничной коррекции. Воздержитесь от среднесрочного и краткосрочного планирования. Планы, составленные сегодня, могут не оправдать ваших ожиданий.

Весы

Взаимоотношения Весов с начальством сегодня может превратиться в некое подобие борьбы. Возможно, вас будет раздражать поведение начальства и его мелочное контролирование ваших действий. Однако помните о субординации и сдерживайте свои эмоциональные реакции. Обязательно согласуйте свои инициативы с начальством прежде чем начать действовать.

Скорпион

Скорпионам сегодня не рекомендуется искать обходные пути там, где прямые и открытые действия не приносят результата. Лучше ничего не сделать, чем допустить нарушение закона или служебных инструкций. Будьте готовы к проверкам, ревизиям, служебным расследованиям. Другим потенциально проблемным направлением могут стать служебные командировки.

Стрелец

Достаточно беспокойный и хлопотный день ожидает Стрельцов. Дело в том, что вашему имуществу может быть нанесен ущерб в результате каких-то непредсказуемых форс-мажоров — например, сбоев в работе платежных систем. Будьте готовы к тому, что внешние обстоятельства будут динамично меняться. Возможны такие события, в результате которых вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.

Козерог

Внешние обстоятельства сегодня могут сложиться неблагоприятно для Козерогов, специализирующихся на индивидуальном обслуживании клиентов. Постарайтесь не реагировать эмоционально на те или иные запросы клиентов. Возможны случаи недовольства клиентов с жалобами на вас начальству. Возможно, придется подстраиваться под неблагоприятные обстоятельства, чтобы минимизировать вероятный материальный ущерб.

Водолей

Сложный день может ожидать Водолеев, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения. Возможно, вы столкнетесь с невозможностью применить теоретические знания к реальной практике. Расчеты на помощь коллег и наставников могут не оправдаться.

Рыбы

Звезды предостерегают Рыб от участия в рискованных финансовых операциях. Если вам требуется обменять крупную сумму денег в валюте, то лучше не торопиться с этим. В противном случае вы можете сделать поспешный обмен по невыгодному курсу или понесете убытки от обмана. Не торопитесь что-либо менять в своей работе, отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности.