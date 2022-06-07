Внимательно слушаем партера — любовный гороскоп на 8 июня

Сегодня в отношениях очень важны разговоры.

Овен

Пока не настал вечер, Овнам придется сдерживать любовную инициативу и подавлять свой темперамент — и это будет у них неплохо получаться. Но к концу дня их страсти начнут активнее искать выход. Энтузиазм, с которым Овен отреагирует даже на скромный знак внимания, может оказаться слегка чрезмерным.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам откладывать исполнение своих любовных планов на вечер. Романтическое мероприятие или тесное общение с близким человеком будет гораздо приятнее и продуктивнее в первой половине дня. Вечер чреват ненужными приключениями или спорами, которые не прибавляют гармонии.

Близнецы

Сегодня звезды советуют влюбленным Близнецам действовать по обстоятельствам и не искать идеальных решений. В первой половине дня обстановка относительно комфортна, и лучше этим пользоваться. Вечерняя романтическая задумка может начаться с пробуксовки планов, колебаний, сюрпризов или недоразумений.

Рак

Влюбленным Ракам важно ценить гармоничную обстановку первой половины дня и вовремя ее использовать. Возможно, атмосфера в это время будет не слишком яркой и романтичной, зато в любовной паре не будет серьезных проблем со связью и взаимопониманием. Вечером возрастет риск соперничества и ссор.

Лев

До прихода вечера влюбленные Львы будут осторожничать и вряд ли решатся на инициативу. В конце дня начнет раскрываться их истинный темперамент, и к ночи они будут готовы на любую авантюру, если она согласуется с их взглядами и надеждами. За любимым человеком они будут готовы идти хоть на край света.

Дева

Сегодня любовным планам Дев помогает первая половина дня. Это хорошее время для переписки, свидания или продолжения приятного общения, начатого накануне. Не стоит откладывать разговор, флирт или совместное мероприятие на вечер, так как и обстановка, и настрой могут оказаться менее подходящими.

Весы

Для влюбленных Весов этот день начнется с осторожности и благоразумия. Они предпочтут многое скрывать — в том числе то, что недавно узнали. Вечером они решат проявить инициативу или подтолкнуть к ней партнера — и рискуют при этом разбудить в нем или в ней настоящий вулкан пламенных страстей.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам не затягивать романтические встречи и приятные личные диалоги до позднего вечера. Даже если ваш обаятельный партнер намекает на «продолжение банкета», вам стоит найти дипломатичный предлог для паузы в общении, так как в конце дня оно станет менее гармоничным.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам отложить романтические инициативы на вечер: пока не будут закончены рутинные дела, вряд ли появится настроение для любовной активности. В спонтанных вечерних порывах важно учитывать мнение партнера, гармония в любви будет напрямую зависеть от баланса интересов.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отказаться от любовной инициативы вечером. В это время многократно возрастет риск переступить «красную черту» и внести в отношения разлад, который позже пойдет по нарастающей. Первая половина дня гармонична и спокойна, но не исключено, что эта тишина будет предгрозовой.

Водолей

В первой половине дня Водолеи склонны мысленно зацикливаться в любви на мелочах, при этом могут проявить особый интерес к сексу, к сложным, тайным или неприятным нюансам отношений. Вечер поможет им избавиться от хандры и подозрительности, даст энергию для нового искреннего и романтичного порыва.

Рыбы

Рыбам сегодня не стоит планировать свидание на вечер. Первая половина этого дня подходит для завершения разговора, прояснения деталей и снятия скрытых претензий. Придется не только услышать слова партнера, но и верно их понять, для этого важно не проецировать на него свои ожидания или иллюзии.