Расставляем точки над «i» — гороскоп на 8 июня

9-10 лунные сутки. Первая половина этого дня позволяет плавно завершить разговор или поставить точку в исследованиях.

«Земной» аспект Луны и Меркурия поможет удерживать внимание на практических темах и разбираться в неприятных деталях. Не стоит медлить с поездкой, совещанием, отправкой сообщений, рутинными заботами о питании, финансах, здоровье, гигиене. Вечер усилит нотки соперничества, может нарушить равновесие ролей и баланс интересов. В этот период дня легко задеть чьи-то амбиции. Луна, вступившая к этому времени в знак Весов, советует с самого начала сделать честный выбор между партнерством и конкуренцией.

Овен

Сегодня звезды рекомендуют Овнам не откладывать общение с коллегами и нужными людьми по мелким насущным поводам, для этого подходит первая половина дня. Новые события вероятнее вечером. В это время многие Овны (особенно рожденные в марте) станут более самолюбивыми и чувствительными к критике своего авторитета, они могут усмотреть признаки вызова даже в самом безобидном поведении других людей.

Телец

Основная часть этого дня пройдет для Тельцов спокойно. Если со вчерашнего дня остались планы или невинные капризы, стоит реализовать их в первой половине суток: это наилучшее время для приятного общения, мирного творчества, размышлений о своих нуждах. К вечеру обстановка изменится: могут появиться дополнительные хлопоты или элементы скрытого соперничества, не исключено ухудшение самочувствия.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит торопить события — например, спешить с выходом во внешний мир, если не хочется покидать зону комфорта или остались мелкие заботы дома. За новые задачи звезды советуют браться вечером и при этом не ждать идеального старта: несмотря на энтузиазм, дело вначале пойдет с перебоями. Возможна проблема с концентрацией внимания, синхронизацией усилий или распределением функций.

Рак

Ракам стоит пользоваться спокойной атмосферой в первой половине дня, так как вечером ситуация изменится. Звезды рекомендуют не откладывать встречи, короткие прогулки и поездки, учебные занятия, несложные лечебные процедуры. Также стоит запастись душевным равновесием: в конце дня может заостриться важный сюжет в доме или бизнесе, не исключен стремительный рост хлопот или всплеск нервозности.

Лев

В первой половине этого дня Львам лучше заниматься текущей рутиной. Не стоит откладывать продолжение служебного совещания, намеченные накануне целевые покупки и мелкие денежные взаиморасчеты. Не помешает диета или умеренность в питании. Вечером многие Львы втянутся в активную деловую или светскую жизнь, которая не будет однообразной и скучной, у них может наметиться увлекательное приключение.

Дева

Сегодня утром Девы вряд ли захотят расставаться с приятными ощущениями вчерашнего дня, а также с навеянными им интересными мыслями и контактами. Звезды подсказывают, что у них есть время до вечера и советуют использовать его с толком. Не стоит медлить с продолжением беседы или исследования, поездкой, отправкой письма. Вечерние события вынудят сменить тему, стать дипломатом, включить деловитость.

Весы

Первую половину этого дня Весам желательно провести в уединении или в узком кругу своих доверенных лиц, за раздумьями, дружеской беседой или обработкой полезной информации. Также это подходящее время для несложных лечебно-профилактических процедур. Внешнюю активность лучше перенести на вечер и быть как можно осмотрительнее, чтобы ненароком не задеть других людей и не навлечь на себя их гнев.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам стоит сделать акцент на диалоге с нужными и симпатичными им людьми, с друзьями или партнером. Лучше не откладывать завершение разговора на актуальную тему, особенно если это нюансы здоровья, деньги или детали будущего. Вечер может принести суету, риски, рост хлопот и обострение хронических недомоганий. Стоит остерегаться тайного подвоха или скрытой конкуренции.

Стрелец

Утром Стрельцам стоит проявить сознательность и не бросать текущие дела в шаге от завершения. Желательно продемонстрировать дотошность, тщательность и въедливость, довести до конца служебную переписку, совещание, врачебную консультацию, работу с документами или необходимые повседневные процедуры. Вечер - время сбалансированных командных инициатив, героические единоличные усилия не приветствуются.

Козерог

В первой половине дня Козероги относительно свободны, могут выбирать себе дело, темп или круг интересов по душе. Лучше предпочесть в это время несложные любимые занятия, так как они дадут запас душевной гармонии. При плохом самочувствии рекомендуется отдых. Вечер потребует целенаправленной активности, усилит нагрузки и увеличит деловые риски, может спровоцировать неуравновешенность и нервозность.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит доводить до конца размышления и исследования, даже если их предмет неприятен. Не стоит бросать на середине пути информационные поиски, заботы о доме и бытовые дела, лечебные процедуры, правку программ, расчетов и текстов. Важно довести до логического финала неприятный разговор. Вечер позволит сменить тему и может позвать вас в увлекательную авантюру, расширяющую горизонты.

Рыбы

Сегодня Рыбам не повредит осмотрительность. Пока не настал вечер, им стоит аккуратнее выбирать линию поведения в общении — иначе даже при хороших исходных позициях и взаимной симпатии они могут не договориться с теми, в ком заинтересованы. В конце этого дня желательно заранее оценить зоны делового и финансового риска, чтобы не поддаться внезапному порыву и не ввязаться в затратную авантюру.