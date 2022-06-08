Укрепляем деловые связи — финансовый гороскоп на 9 июня

Сегодня стоит сконцентрировать внимание на деловых отношениях.

Овен

Благодаря согласованной работе с начальством Овны сегодня смогут увеличить уровень доходов. Можете быть уверены, что ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Делайте ставку на достижение практического результата, выраженного в денежном эквиваленте. При этом очень важно действовать целеустремленно и соблюдать сроки выполнения работ.

Телец

У Тельцов сегодня могут успешно проходить деловые поездки, командировки. Сосредоточьте свое внимание на перспективе и поисках новых, более выгодных вариантов для сотрудничества. Рекомендуется заниматься расширением сферы услуг, поиском новых рынков и рекламными акциями. Успешно пойдут дела у тех, кто работает на вахте.

Близнецы

У Близнецов хороший день для получения дополнительных доходов помимо основной работы. Ваше финансовое положение может улучшиться за счет поступления денежных средств на ваши банковские счета. Используйте свободные финансовые ресурсы для погашения кредитов и оплаты счетов. Рекомендуется расширять сферу своего влияния в бизнесе, но без чрезмерной рекламы.

Рак

Раки смогут добиться хороших результатов во многом за счет взаимовыгодного сотрудничества с деловыми партнерами и единомышленниками. Хорошо сегодня проводить собрания, совещания, строить планы по согласованным действиям. Вы сможете почувствовать силу коллектива, когда всех объединяет одна цель. Также вы сможете оказать влияние на принимаемые коллективные решения.

Лев

Львы, занимающие руководящие должности, смогут добиться своей цели, действуя методами мягкой силы. Вам будет достаточно убедить оппонентов и подчиненных в своей правоте для того, чтобы ход развития ситуации пошел по выгодному для вас сценарию. Возможны взаимовыгодные контакты с влиятельными людьми из числа представителей власти.

Дева

В целом у Дев может сложиться неплохой день для деловой активности. Более всего преуспеют те, кто имеет творческие профессии, а также те, кто ориентирован на конкурентные виды деятельности. Можно принимать участие в кастингах, конкурсах. Успешно проходит профессиональное обучение и рекламные мероприятия. Контакты с иностранцами могут быть полезными.

Весы

У Весов удачный день для урегулирования вопросов с недвижимостью и наследством. У вас не будет возникать проблем со сбором документов на получение ипотечного кредита. Рекомендуется браться за те дела, которые можно полностью завершить до конца рабочего дня. Старайтесь правильно рассчитывать свои силы и финансовые ресурсы, чтобы использовать это время максимально эффективно.

Скорпион

Скорпионы смогут успешно урегулировать многие вопросы, если активно включатся в деловое партнерское сотрудничество. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей. Ваши интеллектуальные способности будут на высоте, что позволит преуспеть в профессиональном обучении. Можно вести переговоры, в том числе и на многосторонней основе.

Стрелец

Стрельцам в этот день свойственно с большим желанием браться за выполнение текущих обязанностей по работе. А при хорошем настроении и позитивном настрое и дела идут намного успешнее. Вы сможете увеличить производительность труда за счет более гармоничного сотрудничества с коллегами и подчиненными. Также старайтесь найти способ для более полного использования имеющейся в вашем распоряжении техники.

Козерог

Звезды советуют Козерогам смелее браться за новые дела. При творческом отношении к любой работе вы с легкостью будете находить ответы на самые сложные вопросы, даже если у вас было мало опыта в новом деле. Удача будет сопутствовать вам и в финансовых спекуляциях на бирже. Можно пробовать свои силы в новых профессиях, поскольку сейчас вы способны к быстрому обучению и приобретению практических навыков.

Водолей

Водолеям рекомендуется браться за те дела, которые можно успеть завершить до конца рабочего дня. Не оставляйте дел на завтра даже если вам придется задержаться подольше на работе. Растут доходы у тех, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на стройках. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Рыбы

Благодаря тонкому психологическому подходу к людям Рыбы смогут установить взаимовыгодные деловые отношения с интересующими вас людьми. Проявляя интерес ко всему новому, прогрессивному, вы сможете заложить фундаментальные предпосылки для прорывных решений в будущем. Используйте этот день для наработки новых перспективных деловых связей.