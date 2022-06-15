Астролог назвала неблагоприятные для свадьбы даты

Лето в России — пора свадебных церемоний, однако с выбором даты венчания стоит быть осторожнее.

Астролог Анастасия Широкова рассказала, в какие числа лучше не узаконивать отношения.

По ее словам, стоит воздержаться от свадьбы в период с 27 июня по 3 июля. Именно тогда ожидается соединение Солнца и Черной Луны, а затем к ним присоединится Луна.

Это сочетание приведет к не самым благоприятным последствиям для будущего брака. Эти даты способны принести проблемы в семейно-родовой жизни.

В данной сфере важную роль играют светила, олицетворяющие мать и отца. Однако сочетание Солнца и двух Лун принесет лишь проблемы.

Широкова отметила, что еще один не лучший период для свадьбы — с 27 по 31 июля. В эти даты между Венерой и Черной Луной выстроятся не лучшие отношения. Затем Луна откажется сотрудничать с Юпитером, что приведет к проблемам у молодоженов, передает Пятый канал.