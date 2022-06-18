Высказываем наболевшее — гороскоп на 19 июня

19-20 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Меркурия усиливает потребность в общении, но мешает в нем полной ясности и доверию.

Есть почва для недопонимания и путаницы, часто без злого умысла. Причиной может стать рассеянность, излишняя восприимчивость к слухам и сплетням, техническая проблема со связью. Концентрации внимания могут мешать эмоции, связанные с прошлым и ложные ассоциации с ним. Не лучший момент для командировок, целевых встреч, собеседований, консультаций, учебы, точных расчетов, физической активности. Выручат невербальные формы контакта с акцентом на взаимной выгоде, дружбе или симпатии.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам стать внимательнее в поездках и общении, а также критичнее относиться к поступающей информации. Этот день чреват путаницей и ложными сведениями. Возможны недоразумения, опоздания, блуждания в пути, ошибочные выводы в размышлениях. Не стоит рассчитывать на чужую честность и объективность: и близкое, и далекое окружение может намеренно или невольно вас обманывать.

Телец

Сегодня Тельцам стоит учитывать поступающую извне информацию, но сверять ее со своими ощущениями. Это тот день, когда собственное чутье чаще оказывается право, а внешние источники то и дело поставляют ложные сведения. Тельцам, не доверяющим своей интуиции, звезды советуют советоваться с друзьями — особенно когда речь заходит о будущем, деньгах, тонких психологических или эстетических моментах.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что в этот день для них возрастает вероятность заблуждений. Многих Близнецов подведет не логика, а чутье. Некоторые Близнецы окажутся невольной жертвой циркулирующих вокруг них слухов, неправильно поймут своих близких или получат некорректно сформулированные поручения от работодателей. На случай ошибки им не помешает запасной план — например, резервная сумма денег.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам полагаться не на чужие слова или поступающие извне новости, а на собственную интуицию иначе они могут стать жертвами популярных иллюзий, заблудиться в пути, куда-то опоздать или принять ложь за правду. Но закрываться от информационных потоков не стоит: внутреннему чутью нужны «вводные данные». Это не самое удачное время для знакомства, для начала поездки или учебы.

Лев

В этот день звезды советуют Львам учитывать искажения информационного поля, вызванные эмоциями, воспоминаниями или фантазиями о будущем. Новости этих суток не всегда подкреплены точными фактами и это дает простор воображению. Источником иллюзий могут быть речи друзей. Но повышенная чувствительность порой будет становиться хорошим подспорьем — например, при решении насущных материальных вопросов.

Дева

Сегодня Девам стоит точнее настроить свои входящие информационные фильтры, чтобы не пострадать от тонко навязанных извне иллюзий. Возрастает вероятность ошибки из-за недопонимания в общении, опоздания, неверной оценки обстановки или чужого поведения. Такая ошибка может отразиться на карьере и репутации. Желательно общаться с теми, с кем вас связывает взаимная дружба, симпатия или обоюдная выгода.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам стать внимательнее к своему самочувствию, включая «плавающие» и странные симптомы недомоганий. Помимо неясных ощущений этот день может принести недоразумения в мелких повседневных делах, при попытке найти конкретную помощь или точную информацию. Отдельные моменты удачи ожидаются благодаря счастливому случаю или изобретательности. Не стоит отправляться в путешествие.

Скорпион

Ориентироваться в ситуациях этого дня Скорпионам помогают чутье и элемент удачи. Некоторые представители знака могут поддаться обманчивому чувству, поверить слухам или оказаться в сомнительной небезопасной ситуации, но ненадолго. Случайная ошибка или наивная попытка дезинформировать их может вызвать у них улыбку. Вдобавок, у многих Скорпионов будут друзья, которые не дадут им сбиться с пути.

Стрелец

Стрельцам стоит учитывать, что сегодня для них возрастает вероятность обмана или самообмана. Особенно легко попасть в паутину лжи и ошибок тем Стрельцам, которые не настроили вовремя свои информационные каналы, не навели порядок в личном списке контактов или небрежно отнеслись к принятым регламентам общения. Их могут ненамеренно или сознательно обмануть не только посторонние, но и близкие люди.

Козерог

Сегодня звезды предупреждают Козерогов о неясности информационного фона и советуют не торопиться верить новостям. Лучше повременить с отправкой письма, отложить тексты, видеоматериалы или расчеты для редактирования. Не лучший день для общения с соседями, выбора маршрута или попутчиков, записи к врачу. Гармоничные стороны дня связаны с музыкой, любовью, оригинальным хобби и тайными удовольствиями.

Водолей

Сегодня Водолеи временно остаются без прочной опоры в виде знакомого плана, инструкции или проверенной схемы действий. День усиливает эмоциональность, включает воображение, подталкивает к незапланированным тратам на уют, удовольствия и добрые дела, может пробудить тягу к сладкому. В его событиях нужна не рациональная, а скорее духовная навигация. Рекомендуется снизить темпы и отложить начинания.

Рыбы

Сегодня Рыбы подвержены случайным настроениям и чувствительны к своим потребностям. Им не стоит отказывать себе в мелких удовольствиях — например, в романтическом свидании, оригинальном стиле питания, любимой музыке, контакте с друзьями или неожиданной приятной покупке. Уязвимые сферы — общение и информация: внешняя неясность соседствует со склонностью к самообману, в том числе в доме и семье.