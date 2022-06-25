Встанем с той самой ноги — гороскоп на 26 июня

26-27 лунные сутки. День гармоничного общения и обнадеживающих известий.

Утро окажется очень приятным благодаря встрече Луны и Венеры. Сильное влияние Меркурия создаст условия для поездок и коммуникаций. В позитивном ключе будут развиваться контакты между соседями, попутчиками, влюбленными, между учителями и учениками. Подходящий момент для флирта, переписки, обмена комплиментами и новостями, рисования, литературного творчества. Хорошо выбирать украшения, косметику, парфюмерию, сладости, аксессуары для общения и путешествий. Удачный момент для собеседований, первичного распространения идей, изучения предложений.

Овен

Сегодня в близком окружении Овнов царит приятная атмосфера. День начнется с добрых вестей. Стоит использовать любую возможность прогуляться, пообщаться или посетить мероприятие: ваши надежды найдут отклик, к вашему авторитетному мнению прислушаются. Вам будет легко поладить с соседями и партнерами, найти попутчиков или учеников, распространить свои идеи, найти нужную информацию или маршрут.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам сконцентрироваться не на своих персональных нуждах, а на событиях внешнего мира. Залогом романтического и делового успеха станут гибкость, подвижность, чувство юмора и легкость в общении. Благодаря приятным знакомствам можно найти информацию и получить выгоду. Не самой плохой идеей будет совместное мероприятие: коллективный шоппинг, вечеринка, вылазка на природу.

Близнецы

Близнецы встретят этот день в хорошем настроении и проведут его на позитивной волне. Он подходит для общения, развлечений, флирта и романтики, посещения салона красоты, решения личных проблем через знакомства, для занятий танцами, рисованием, литературным творчеством и эстетичными видами спорта. Также он хорош для многих начинаний — например, старта учебы, выбора маршрута, начала путешествия.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам быть среди людей, избегать одиночества, эгоизма и проявлений гордыни. Стоит принять приглашение на вечеринку, прогулку, свидание, влиться в коллективную акцию или в интересную дискуссию. Многим Ракам это поможет отвлечься на время от собственных дел, сменить обстановку и приятно провести время, найти источник позитива, знаний или дополнительной полезной информации.

Лев

Сегодня Львы чувствительны, но успешно скрывают свои чувства за социально одобренной маской. Многие Львы без труда вольются в компанию, поддержат интересный разговор, примут участие в игре, учебе или коллективной акции. Звезды поощряют такую линию поведения: она позволяет не только развеяться, но и продолжать продвигать свои интересы, даже если у вас неважное самочувствие или неспокойно на душе.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам поставить на первое место полезные связи и ненавязчиво поддерживать их. Это день приятного целевого общения, которое позволит и хорошо провести время, и добиться определенных результатов - например, укрепить карьеру, понравиться нужным людям или пополнить знания в критическом вопросе. В романтических, семейных и развлекательных мероприятиях важно продумать программу.

Весы

Весам сегодня не стоит терять время, так как вместе с ним они теряют счастливые возможности. Этот день позволяет им не только воспользоваться своими связями и законными правами, но и расширить их. Он хорош для общения с иностранными партнерами и организациями, для начала путешествия, судебного разбирательства или учебного цикла, для выбора маршрута, образовательной программы, страны проживания.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам быть общительнее: это не только способ приятно провести время, но и возможность узнать важную информацию, получить предупреждение, подтвердить или опровергнуть догадки, выводы и подозрения. Не исключено, что разговор будет крутиться вокруг важных деталей выполняемой работы или вокруг мер безопасности. Начинания или командировка имеют сейчас большой потенциал успеха.

Стрелец

Сегодня Стрельцам имеет смысл отложить все другие дела и окунуться в приятное общение. Приветствуются любые мероприятия, подразумевающие совместные дела и интересные дискуссии. Сейчас это отличный способ завести знакомство, развить роман, найти помощников или учеников, расширить свой круг деловых партнеров, друзей по играм или путешествиям. Не будет проблемой совмещение нескольких тем или целей.

Козерог

Приятные стороны этого дня могут переплестись для Козерогов с хлопотными. Возможно, им придется поддерживать полезные связи, вести переписку, следить за медицинской или другой информацией, делать мелкие покупки. Чтобы не упустить возможность отдохнуть, им стоит начать смотреть на вещи проще и быть легче в общении. Не помешает заранее составить расписание и структурировать поток рутинных дел.

Водолей

Сегодня Водолеи могут смело включаться в любую акцию, отправляться в поездку или вливаться в компанию, заводить знакомства и развивать отношения. Удачное стечение обстоятельств поможет им чувствовать себя достаточно свободно и в то же время контролировать ситуацию. Многие Водолеи смогут воспользоваться своими прежними наработками - например, неотменяемым статусом в игре или былыми симпатиями.

Рыбы

Сегодня Рыбы извлекут много полезного из своего взаимодействия с миром, если не станут смотреть на ситуацию сквозь призму своих личных иллюзий. Если вы не можете или не хотите избавиться от них, попробуйте отнестись к ним с долей юмора. В первую очередь, такая позиция поможет в деловом и семейном общении. Это подходящий момент для того, чтобы получить мнения из разных источников и сравнить их.