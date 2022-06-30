Повезет в деньгах — финансовый гороскоп на 30 июня

Сегодня мы можем получить неожиданные деньги.

Овен

Овнам сегодня необходимо поверить в себя и в свою способность решать вопросы самостоятельно. Повышение уровня самооценки позволит вам смелее браться за крупные проекты. Наиболее успешны вы будете в новых для себя делах. Это хороший день для профессиональной учебы. Вместе с тем это не лучший день для финансовых инвестиций и игры на бирже.

Телец

У Тельцов это хороший день для поиска вариантов для дополнительной подработки помимо основной работы. Возможно, вам удастся найти работу на дому или по совместительству с удобным графиком работы. Во второй половине дня не рекомендуется подписывать договор на аренду. Взаимодействие с деловым партнером может оказать негативное влияние, из-за которого вы можете не успеть выполнить плановые задания.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, будет сложно с энтузиазмом подойти в текущей рутинной работе. Отношения в трудовом коллективе также могут оставлять желать лучшего. Обращение к коллегам за советом и помощью может быть проигнорировано. Вместе с тем это удачное время для научных и маркетинговых исследований, краткосрочного планирования и неформальных встреч.

Рак

Благодаря личным инициативам и неординарному подходу к делам Ракам, возможно, удастся сегодня добиться позитивных сдвигов в карьере. Также это хороший день для совершенствования навыков в работе и повышения уровня профессионального мастерства. Вместе с тем это не лучшее время для рекламных мероприятий при работе в сетевом маркетинге.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам направить свою активность на повышение уровня профессионального образования. Учеба будет идти легко и свободно, вам не составит труда запомнить большое количество информации. Успешно пойдет деловая переписка и контакты с иностранцами. Однако это не лучшее время для проведения строительных и коммунальных работ.

Дева

Если у Дев остаются неурегулированные вопросы с финансовыми задолженностями, то сегодняшний день позволит во многом снять напряженность. Вам могут поступить деньги, которые вы можете сразу использовать на погашение кредитов. Также вы можете увеличить уровень своих доходов за счет поиска вариантов для дополнительной подработки. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых встреч.

Весы

Весам в этот день рекомендуется ориентировать себя на адаптацию к внешним условиям. Возможно, в поле вашего зрения появятся нестандартно мыслящие люди, сотрудничество с которыми будет выгодным для вас. В деловом партнерстве вам лучше быть ведомыми. Вместе с тем не следует ожидать быстрой финансовой отдачи от своих усилий. От крупных покупок пока рекомендуется воздержаться.

Скорпион

Хороший день для Скорпионов, работающих с техникой и механизмами. Работники автосервисов и ремонтных мастерских смогут быстро разобраться с техническими дефектами и исправить их. Изобретатели и инженеры смогут предложить интересные технические решения. Вместе с тем не следует проявлять излишнюю инициативу в тех делах, о которых вас никто не просит.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется отдавать предпочтение творческой работе, где вы можете проявить свои индивидуальные качества. Возможны удачные финансовые комбинации с оптовыми партиями товара или при игре на бирже. При этом важно строго придерживаться норм закона. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки со стороны представителей фискальных властей.

Козерог

Удачный день для Козерогов, которые заняты технической модернизацией своего рабочего места. Офисные служащие преуспеют в освоении новых информационных и компьютерных технологий. Возможно, в вашем распоряжении окажется новая, более эффективная и производительная техника. Сложный день для тех, кто работает над крупными проектами в конструкторских бюро или научно-исследовательских институтов.

Водолей

Сегодня Водолеев могут ожидать неожиданные встречи и контакты, которые окажутся очень полезными как для решения каких-то вопросов, так и в плане расширения деловых связей. Следите за новостной информацией, связанной с вашей профессией — это поможет в принятии взвешенных решений. Начальство сейчас лучше обходить стороной по мере возможности – разговор с руководителем не обещает вам приятных эмоций.

Рыбы

Рыбам в этот день может неожиданно повезти в деньгах. Если вы работаете на сдельной системе оплаты и выполняете заказы, то может поступить несколько выгодных заказов, с которыми вы легко и быстро справитесь. Удачное время для крупных покупок и принятия стратегических финансовых решений. Вместе с тем это нелегкий день для студентов, которым предстоит проходить производственную практику.