Понимание и прощение — любовный гороскоп на 30 июня

Сегодня стоит проявлять в любви свои лучшие качества.

Овен

Сегодня поведение влюбленного Овна нельзя назвать конструктивным. Многие представители этого знака рискуют утратить контроль над своими страстями. Свои эмоции они склонны выражать в деструктивной форме. Им стоит помнить, что такие манеры легко могут обидеть близкого человека и даже оттолкнуть его.

Телец

Сегодня ощущать гармонию любви и наслаждаться моментами близости Тельцам мешает нестабильная и порой напряженная обстановка. Даже если романтическое свидание назначено в тихом и защищенном от бурь месте, возможны те или иные приключения на пути к нему. Фантазии о любви безопаснее реальной встречи.

Близнецы

Близнецов звезды предупреждают, что сегодня любовные приключения могут иметь обратный эффект — например, сопровождаться негативными впечатлениями или острыми размолвками. Не исключены сигналы тревоги в интимной сфере. Любые романтические мероприятия и тесное общение желательно перенести на завтра.

Рак

В этот день решительность в поступках не столько помогает влюбленным Ракам добиться своего, сколько вредит им. Если отношения оставляют желать лучшего, любой шаг Рака может быть расценен партнером как провокация или вызов (не исключено, что так оно и есть, просто Раки боятся в этом признаться).

Лев

В этот день Львам лучше отложить романтическую встречу: судьба к ним в данный момент не очень благосклонна, а иногда они поддаются сиюминутным внутренним импульсам и вредят сами себе даже при удачном старте. Не лучшим образом пройдет и активное приключение, и интимное свидание.

Дева

В эти сутки Девы способны допустить в любви досадную ошибку, даже находясь на правильном пути. Им стоит помнить, что в данный момент эмоционально окрашенные контакты и страстные порывы не являются их сильной стороной. Их может захлестнуть поток неоднозначных чувств, связанных с прошлым романом.

Весы

В этот день отношения Весов могут оказаться в шаге от краха из-за горячности их партнеров — но не исключено, что масла в огонь страстей подольют и сами Весы. Они будут склонны перенять манеру поведения любимого человека, взяв из нее не лучшее, а худшее — например, вспыльчивость или злопамятность.

Скорпион

В этот день звезды не советуют Скорпионам рассчитывать на полноценное и спокойное свидание с любимым человеком. В лучшем случае их ждет несколько счастливых минут между сериями насущных хлопот, а в худшем возможны бурные ссоры, острота которых порой совершенно не соответствует истинной причине.

Стрелец

Сегодня небеса не всегда на стороне Стрельцов. Они гораздо чаще чинят им препятствия, чем поощряют их старания в романтической или сексуальной сфере. Прежде чем действовать, им стоит хладнокровно оценить ситуацию: возможно, на деле все не так плохо, как кажется, а часть проблем попросту надумана.

Козерог

Сегодня Козероги склонны винить в напряженности ситуации партнера, семью или роковые обстоятельства, но часто сами подбрасывают дров в топку разногласий. Многие Козероги не замечают возможности залить костер взаимных обид потоком нежных чувств (или по какой-то загадочной причине не пользуются ею).

Водолей

Насущные хлопоты этого дня не дают Водолеям возможности пойти на свидание — или приводят их в такое расположение духа, которое не совместимо с приятным личным общением. По возможности, звезды советуют воздержаться даже от писем и сообщений: в них может чувствоваться раздражение или напряженность.

Рыбы

Сегодня Рыбы поступят мудро, если прислушаются к своей интуиции и не станут активно включаться в события. Энергичные действия в этот день не идут во благо их любовным отношениям, а при дополнительных неудачных обстоятельствах могут даже разрушить их. Лучше излучать принятие, понимание и прощение.