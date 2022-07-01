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Полезный опыт – любовный гороскоп на 2 июля

1 июля 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня звезды преподадут нам несколько любовных уроков. Не все они нам понравятся.

Полезный опыт – любовный гороскоп на 2 июля
Фото: e-w-e.ru

Овен

В этот день Овны могут рассчитывать на отдачу от своих романтических начинаний. Если вчера они проявили инициативу, то сегодня насладятся плодами своей предприимчивости. Успех в делах сердечных польстит их самолюбию. Несмотря на горячий темперамент, большинство Овнов удержится в разумных границах.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам найти свой личный баланс между романтическими приключениями и здравым смыслом – в противном случае в самый интересный момент может не остаться сил на затеянную игру. Стоит правильно выбирать место и момент для демонстрации своей независимости или оригинальности.

Близнецы

Этот день дает влюбленным Близнецам то, что они ценят: приятное общение, легкость на подъем и неожиданные смешные приключения, гарантирующие отсутствие скуки. Это хороший момент для контакта с объектом симпатий в любом удобном формате. Лучше не откладывать переписку, встречу, совместную поездку.

Рак

Сегодня Ракам стоит принять во внимание границы своих материальных возможностей – иначе в ходе флирта и ухаживаний они могут оказаться в смешном или затруднительном положении, которое воспримут слишком близко к сердцу. Важно искренне наслаждаться моментом и не принимать на свой счет веселые шутки.

Лев

Сегодня Львов может огорчить холодность партнера или необходимость соблюдать в общении с ним ряд знакомых формальностей. Звезды подсказывают, что лучше не ломать заданный сценарий общения, а попробовать его обойти: это вполне возможно – особенно если желание не терять контакт является взаимным.

Дева

Сегодня возможности влюбленных Дев ограничены внешними обстоятельствами или их собственными планами, к которым они относятся серьезно. Некоторых Дев подведет перфекционизм, лишающий их слова и действия спонтанности, легкости и естественности. Перед свиданием им стоит выбросить из головы все дела.

Весы

В этот день закреплять гармонию отношений Весам часто помогает их природный ум. «Стабилизатором» и страховкой от неприятностей для многих Весов окажется старый проверенный сценарий общения. Проблемы возможны при попытке его обновить – например, совместить любовь с дружбой или свободными взглядами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит шутить в общении с партнером (или в его присутствии) на серьезные для него темы. Звезды не советуют делать этого и в том случае, если сказанное может быть услышано третьими лицами – например, общими друзьями. Нарушение запрета чревато непредсказуемыми последствиями.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит считаться с общепринятыми канонами поведения и внешними неожиданными обстоятельствами, подчиняя им свои чувства и действия. Это не повлияет на сложившийся уровень взаимопонимания с партнером в моменте, а в долгосрочной перспективе отношения от сдержанности только выиграют.

Козерог

В этот день Козерогам приходится контролировать свои чувства, просчитывать ситуацию или анализировать поведение пассии. Многие Козероги будут чувствительны к мелочам, из которых для них сложится общая картина. Игры и приключения для них будут хороши в меру, которую им подскажет их собственный опыт.

Водолей

Сегодня залогом ровных приятных отношений с любимым человеком для Водолеев будет общительность. Если они найдут нужный тон в разговоре, все остальное сложится само собой. Такому интересному собеседнику, как Водолей, охотно простятся и отдельные странности, и системные отклонения от стандартов.

Рыбы

В этот день судьба может временно перекрыть Рыбам канал романтики, подменив его чем-то другим – тем, что их совершенно не интересует и не устраивает. Свидание свернет не в то русло, на которое они рассчитывали. В лучшем случае, ситуация станет для них информативной и даст им полезные подсказки.

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