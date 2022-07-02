Тратим деньги на себя — финансовый гороскоп на 3 июля

Сегодня мы можем позволить себе большее.

Овен

Типичные Овны сегодня могут преуспеть в делах, требующих неотложного решения. Это удачный день для рабочих профессий и офисных служащих. Хорошее время для прохождения стажировки на новом месте работы. Успешно идет освоение технических приспособлений, станков и специальных инструментов. В конце дня воздержитесь от подготовки отчетов и заключения торговых сделок.

Телец

Тельцам, работающим в сфере услуг, рекомендуется вести себя предельно открыто – это поможет привлечь к вам новых клиентов, заказчиков, покупателей. Хорошо сумеют проявить себя те, кто имеет отношение к миру моды, шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Не оставляйте работу на вечер, выполняйте наиболее важные дела в середине дня.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут повысить производительность труда, если будут следовать четкому распределению приоритетов и экономно расходовать рабочее время. Также немаловажно уделить особое внимание поддержанию доброжелательных отношений с коллегами по трудовому коллективу. Практичность и внимание к мелочам позволит качественно и своевременно выполнить работу. Рекомендуется проводить техническую модернизацию.

Рак

Ракам в этот день удастся с пользой для дела распорядиться имеющейся информацией. Если вы учитесь, повышаете свой профессиональный уровень, то легко овладеете теми знаниями, которые раньше давались вам с трудом. Используйте этот день для повышения уровня квалификации. Это хороший день для заключения выгодных договоров на оптовую закупку товара.

Лев

Львы в этот день способны проявить свои лучшие деловые качества. Вы сможете рационально подойти к финансовым вопросам и создать некоторый финансовый резерв на случай крайней необходимости в деньгах. Физический труд сегодня будет хорошо оплачиваться. Можно покупать предметы длительного пользования. Купленные товары могут оказаться добротного качества и недорогие.

Дева

У Дев хороший день для сосредоточения на учебе и укрепления деловых связей. Эмоциональное отношение к делам не помешает их успешному завершению — напротив, работая с хорошим настроением, вы дополнительно мотивируете себя. Удачно пойдут контакты, поиск новых полезных знакомств и торгово-закупочная деятельность. Причем, важно, чтобы деловая инициатива и предложения исходили от вас лично.

Весы

У Весов, имеющих несколько источников доходов, сегодня могут увеличиться финансовые поступления. Особенно хорошо поработают фрилансеры и те, кто практикует частную подработку. Отдавайте предпочтение тем делам, выполнение которых требует спокойной и тихой обстановки для сосредоточения на сложных вопросах. Комфортные условия труда будут способствовать росту производительности труда.

Скорпион

Скорпионам сегодня важно держать все дела под твердым личным контролем. Вы сможете проявить свои организаторские таланты при работе в составе коллектива единомышленников. Хорошее время для краткосрочного планирования и проведения исследовательской работы. Успешно проявят себя конструкторы, инженеры, ученые-исследователи и программисты.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут установиться доверительные отношения с начальством. Старайтесь в любом деле полагаться на свое внутреннее чутье. Интуиция не подведет вас в любом случае. Если вы занимаете руководящую должность, то в течение дня может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете выработать взвешенные управленческие решения.

Козерог

Козероги сегодня могут преуспеть в учебе и в информационном обмене с более опытными коллегами и единомышленниками. Звезды советуют активнее использовать новинки электронной техники и современные информационные технологии. Не пренебрегайте возможностями Интернета как средства поиска обучающей информации. Успешно проходят служебные командировки, в том числе поездки на вахту.

Водолей

Удачно складывается этот день для Водолеев, занимающих руководящую должность и планомерно проводящих реформирование. Вы сможете успешно оптимизировать расходные статьи бюджета, оставив только те пункты, которые реально способствуют эффективной работе. Кадровые перестановки проходят безболезненно для трудового коллектива. Будьте готовы пойти на перемены.

Рыбы

У Рыб в этот день может улучшиться деловое взаимодействие в деловом партнерстве. Вы сможете упорядочить свои неформальные отношения, подписав соответствующие юридические документы. Также это хорошее время для юридической проработки и тщательной вычитки документов, планируемых к подписанию. Успешно идет работа с клиентами в сфере услуг.