Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в июле

В первом месяце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Овен

Для многих Овнов июль окажется немного сумбурным и хлопотливым. Дел будет много, но и энергии тоже. Поэтому вы все успеете реализовать, особенно если правильно расставите приоритеты. Звезды подсказывают, что много сил и времени может уйти на мелкие повседневные дела. На работе количество задач заметно возрастет, и вся ответственность будет лежать на вас. Может коллеги и согласятся помочь, но только советом или поиском информации, в основном действовать придется самим. Дома дел тоже будет немало, но ими вы будете заниматься с особым удовольствием. Ремонт, обустройство жилья, уборка — все свободное время вы будете охотно посвящать хозяйственным вопросам. Вот только ваша зацикленность на делах семейных может испортить отношения с друзьями. Поэтому запланируйте хотя бы несколько посиделок в дружеской компании — это пойдет вам на пользу. Наиболее удачные дни в июле: 4, 5, 10, 17, 23. Напряженные дни: 2, 14, 18, 21, 26.

Телец

В июле звезды рекомендуют вам повнимательнее относиться к поведению новых знакомых. Кажется, многие из них будут действовать исключительно в своих интересах. И будут использовать вас, чтобы заполучить разные блага и привилегии за ваш счет. Поэтому прежде, чем помогать или давать в долг, задумайтесь. Вполне возможно, вами просто пользуются, и ни денег назад, ни хорошего отношения вы не получите. Зато этот месяц отлично подойдет для саморазвития. Займитесь учебой, запишитесь на уроки йоги, сходите к психологу — все это пойдет вам на пользу. Будьте внимательны, вы можете узнать важную информацию, которая может помочь решить непростые проблемы. В делах семейных постарайтесь не провоцировать близких на конфликты. Избежать напряжения помогут поездки на природу, совместные пикники, свежий воздух. Наиболее удачные дни в июле: 4, 5, 12, 13, 30. Напряженные дни: 2, 9, 14, 20, 22.

Близнецы

Июль превратит Близнецов в сверхобаятельных людей, к которым будут тянуться все окружающие. Вот только сами представители знака вряд ли будут настроены на общение. Все дело в том, что им будет заметно не хватать энергии. Поэтому тусовкам в шумных компаниях они предпочтут тихий и спокойный вечер дома. Многие решат посвятить месяц улучшению своего финансового положения. Но не стоит строить больших планов. Из-за недостатка сил реализовать получится не все. Но не нужно расстраиваться: вы сможете это сделать чуть позже. А пока лучше перезарядить батарейки и не корить себя, иначе только потеряете остатки энергии. Тем более, некоторые неудачи принесут вам новые полезные знакомства, благодаря которым вы выиграете в будущем. Ну а пока звезды рекомендуют уделять больше времени своему здоровью: правильно питаться и поддерживать здоровый образ жизни. Ваш организм в это время особенно чувствителен, поэтому лучше постараться избегать неприятностей. Наиболее удачные дни в июле: 4, 10, 16, 17, 23. Напряженные дни: 2, 9, 19, 26, 27.