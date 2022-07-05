Что ждет Весы, Скорпионов и Стрельцов в июле

В первом месяце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Весы

Середина лета пройдет для Весов удачно. И везти им будет во всех сферах жизни, поэтому стоит не упустить возможность и наконец-то начать исполнять свои мечты. Владельцы собственного бизнеса смогут наладить новые деловые контакты. У вас активизируется обаяние, поэтому очаровать всех полезных для вас людей не составит особого труда. А Весы, которые работают в корпорации, получат крутую возможность продвинуться вперед по карьерной лестнице. В любовной сфере вас ждут яркие события: признания в чувствах, свидания или знакомства со второй половинкой. А вот со здоровьем стоит быть внимательнее. Если возникнут любые недомогания, не занимайтесь самолечением, сразу покажитесь специалисту. Сейчас возрастает риск получить проблемы с обменом веществ. Будьте внимательны! Наиболее удачные дни в июле: 4, 5, 12, 13, 30. Напряженные дни: 2, 9, 14, 20, 22.

Скорпион

Во второй месяц лета многих Скорпионов будут переполнять новые идеи, связанные с карьерой. И вы будете стремиться их поскорее реализовать. Вот только помните: вам не по силам будет справиться со всем самостоятельно. Иногда стоит притормозить или попросить помощи, иначе можете себе подпортить здоровье из-за напряжения. Соберите команду, людей, которые могут помочь. И тогда сможете с успехом реализовать все свои планы, ну или большую их часть. Тем более, в этот период вы будете пользоваться большой популярностью и уважением среди коллег, и они будут рады вам помочь. А начальство оценит ваши инициативы. А вот в личной жизни все будет складываться не так хорошо. Мешать отношениям будет ваша независимость. Нежелание слушать и проводить время с партнером может быть воспринято партнером как желание разрыва. Также звезды подсказывают, что в этом месяце возрастает риск травм. Наиболее удачные дни в июле: 4, 5, 10, 17, 23. Напряженные дни: 2, 14, 18, 21, 26.

Стрелец

Июль для Стрельцов будет весьма напряженным. Да, многие из них уже мечтают о скором отпуске, но до его прихода вам предстоит сделать еще немало дел — как дома, так и на работе. Придется взять себя в руки и упорно трудиться. Да и люди вокруг вас постоянно будут спрашивать совета и просить помочь. Кажется, многим Стрельцам придется выполнять не только свои рабочие обязанности, но и чужие. А еще заработать деньги на отдых и решать семейные проблемы. В общем, отдохнуть не получится. Но хорошие новости тоже есть: все усилия будут достойно оплачены, а энергии хватит на любые задачи. Главное — следить за своими нервами. К сожалению, именно они могут не выдержать нагрузки. Возможно, вы сорветесь на коллег и начальство. Чувствуете, что на грани? Возьмите паузу, чтобы прийти в себя. На личную жизнь при таком графике времени своем не останется. Но здесь важно не ревновать вторую половинку и не требовать ее внимания. Это вам не к чему. Наиболее удачные дни в июле: 4, 5, 16, 17, 23. Напряженные дни: 2, 8, 9, 25, 26.