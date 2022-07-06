Играем по правилам — гороскоп на 7 июля

8-9 лунные сутки. Луна в знаке Весов предлагает следовать регламенту, договору и букве закона, соблюдая равновесие интересов и стараясь поддерживать справедливость.

Сегодня это не только дань идее «вселенской гармонии», но и лучшее средство против излишнего эмоционирования, способ сохранить приятный стиль общения и не испортить отношения. Там, где в игру вступают обиды и старые счеты, ситуация становится менее комфортной, а разговор менее продуктивным, не исключены психологические манипуляции. Желательно всюду следовать образцам, стандартам, нормам, своду правил, профессиональной или общечеловеческой этике.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам поддерживать партнерские связи, важные для будущего, в том числе оформленные в виде долгосрочных официальных договоров. Отношения в таких союзах и сообществах будет подпитывать взаимная симпатия, выгода или профессиональный интерес. Стоит помнить, что этот день может оживить старые счеты на личном или деловом уровне, и стараться нейтрализовать эмоциональный негатив.

Телец

Сегодня одно из правил успеха для Тельцов — дисциплина, следование расписанию, долгу или нормам поведения. Не стоит опаздывать, выбиваться из графика, нарушать законы и предписания. В служебном общении может быть важна не только взаимная симпатия, но и субординация. Также день требует самообладания, уравновешенности и умения подчинять свои порывы здравому смыслу. Не стоит просить помощи у родни.

Близнецы

Близнецы проведут этот день очень приятно, если заранее составят план мероприятий или будут следовать в них знакомому сценарию. Успех обеспечит законность и умение управлять своими эмоциями. Не стоит изменять этой линии поведения и в потенциально проблемных ситуациях — особенно связанных с материальными вопросами, воспитанием детей, семейными делами и личной жизнью, авторскими и другими правами.

Рак

Ракам звезды намекают, что сегодня во главу угла стоит поставить нормы общежития и другие общепринятые правила поведения. В рассмотрении жилищных, территориальных и хозяйственных тем желательно опираться на нормы права и существующие прецеденты: попытка сделать исключение для себя добавит проблем, может создать повод для появления новых персональных разногласий или для возобновления старой тяжбы.

Лев

Сегодня звезды приглашают Львов к продолжению приятных бесед и других форм участия в «светской жизни», но очень советуют считаться со своим самочувствием и психологическим настроем. День пройдет гладко, если удастся удержаться в рамках хороших манер, оставив при себе свои тайные чувства и мысли. Лучше не отправляться в утомительные поездки и не включаться в дискуссии, которые внутренне ранят.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам следовать стандартам и образцам - прежде всего в общении с людьми и в ходе шоппинга. Это убережет их от сложностей в отношениях со значимыми персонами и поможет не потратить деньги напрасно, выбирая покупки (особенно подарки, одежду, парфюмерию и красивые вещи): пойдя на поводу у эмоций, в этот день легко выбрать бракованный товар или ошибиться в эстетическом плане.

Весы

Для Весов вплоть до ночи останется опорой дисциплина, чувство долга или проверенный план. Также их может поддерживать список моральных или профессиональных установок, образующий своего рода личный «кодекс чести», или определенная система знаний. Это поможет им не идти на поводу у эмоций, спокойнее воспринимать чужие слова и эффективнее отстаивать свои права, если в этом появляется необходимость.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам проявить выдержку и не спешить с проявлениями активности во внешнем мире. В то же время не помешает найти для себя тайный способ сброса психологического напряжения, если оно имеет место — в противном случае подавленные негативные эмоции уже в ближайшее время вырвутся из-под контроля, причем не в самый благоприятный момент или не в самой конструктивной форме.

Стрелец

Стрельцам не стоит терять время, если они заинтересованы в посещении организованного мероприятия или в контакте с публикой. Неизбежные шероховатости личных разговоров сегодня сглажены удачным общим настроем или грамотно выстроенной повесткой дня, сводящей болезненные моменты к минимуму. «Системы подстраховки» продолжат действовать до вечера, что сделает более ровным и деловое, и личное общение.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня в любой потенциально проблемной ситуации общения для них станут спасением формальности. По возможности, не стоит отступать от протокола переписки, регламента совещания или судебной процедуры, графика работ или системы субординации. Отклонение от рамок повышает риск поддаться эмоциям или вредным привычкам, стать жертвой или инициатором личной неприязни.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит опасаться крупных просчетов. Звезды обещают им поддержку в правах или в базовых взглядах. Часто они смогут держать ситуацию под своим личным контролем. Отдельные неприятности возможны в общении, в поездках, в ходе исследований, лечения, учебы или оформления документов. Досадные недоразумения будет несложно разрешить законным путем либо исключить заранее, следуя правилам.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам во всем следовать общепринятому своду правил, так как он будет наилучшей подстраховкой в любой области. Желательно знать законы в своей сфере деятельности, не игнорировать стандартные регламенты общения, правильно оформлять тексты и документы. Не стоит полагаться на свое чутье и творческое вдохновение там, где логичнее обратиться к юристу или другому профессионалу.