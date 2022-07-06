Проводим границы – любовный гороскоп на 7 июля

Сегодня стоит дать понять второй половинке, что у вас есть личные границы.

Овен

В этот день Овнам стоит сделать своей главной задачей не стремительное развитие романа, а поддержание стабильности. Лучшим фоном для расцвета взаимных чувств будет уверенность в завтрашнем дне: если у пары есть совместные перспективы, гармонию в ней не омрачат ни минутные капризы, ни старые обиды.

Телец

В этот день влюбленные Тельцы вынуждены оглядываться на существующие вокруг правила поведения – например, на служебную иерархию или общепринятые стандарты социального этикета. Особенно трудно придется страстным и ревнивым Тельцам: им предстоит сдерживать свои эмоции, все сильнее рвущиеся наружу.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут упрочить свой успех в любви, следуя четкому плану, естественным для себя моральным нормам и базовым приоритетам. Чем чаще они будут отступать от этой красивой и сбалансированной программы, тем чаще неприятные нюансы, задевающие их эмоционально, будут портить приятную картину.

Рак

Ракам сегодня стоит аккуратнее демонстрировать свои желания и тщательнее подбирать выражения, озвучивая их. Любое неудачное слово может задеть партнера и пробудить в его душе гамму негативных переживаний. Не стоит затрагивать темы, связанные с родней и жильем. Свидание лучше устроить вдали от дома.

Лев

Львов ждет предсказуемое и гармоничное развитие романа, если они верны в нем сумме стандартных ритуалов. Шаблонная программа общения сегодня является для них удобной ширмой, за которой они могут спрятать свои истинные чувства, прошлое и личные секреты. Организацию свидания лучше доверить партнеру.

Дева

В этот день Дев может подвести сентиментальность, которая в данный момент будет для них не самым лучшим советчиком в личной жизни. Лучше придерживаться в общении с представителями другого пола формальностей и не вести душевных разговоров: такая беседа скорее собьет с толку, чем добавит уверенности.

Весы

Сегодня Весам выгоднее сохранять в любви «трезвую голову» и следовать своим принципам. Это не уменьшит их очарования в глазах объекта симпатий и поможет им сохранить свои позиции в психологически неоднозначной ситуации – например, когда партнер пытается их в чем-то упрекнуть или немного потроллить.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня не самый подходящий день для свободного выражения эмоций и проявления любовной инициативы. Если хотите напомнить о себе, старайтесь делать это в корректной форме: умение владеть своими страстями в этот день ценится выше, чем смелость отпустить их на волю.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не помешает быть осмотрительнее в разговоре с любимым человеком, чтобы ненароком не задеть в его душе незаживающую старую рану или не разбудить неприятные воспоминания. Нежелательно вести доверительные беседы, лучше оказаться там, где для подобных разговоров нет времени и повода.

Козерог

Сегодня в общении с представителями другого пола Козерогов выручает сдержанность, приправленная дружелюбием. В устоявшихся отношениях она поможет им обойти сложные темы, а при новом знакомстве провести психологически безопасную границу, за которой начинаются ошибки, вопросы, проблемы и подозрения.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям закреплять базу отношений и ценить в них все, что способствует гармонии. Возможно, ее порождает сходство убеждений, общее хобби или интеллектуальное родство. Чем прочнее такие нити, тем сложнее оборвать их неизбежным жизненным неурядицам и случайным неприятностям.

Рыбы

Атмосфера этих суток заковывает эмоции Рыб в броню условностей и мешает им свободно проявлять свои чувства. Нежелательно выбирать этот день для важного свидания, задушевного разговора или попытки сближения: ничего не получится или результат от предпринятых действий окажется далеким от желаемого.