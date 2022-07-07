Какие денежные сюрпризы ждут Козерогов, Водолеев и Рыб в июле

Кто сможет разбогатеть, а кто останется без денег?

Козерог

В начале месяца Козероги могут потерять неплохую сумму денег из-за действий других людей. Зато в конце их ждет большое поступление денег. Что это будет — выигрыш в лотерею, премия, подарок или щедрые инвестиции в реализацию вашей идеи? Каждого ждет что-то особенное. Впрочем, кто-то, наоборот, рискует лишиться практически всего. Да, для многих этот месяц станет судьбоносным. Но даже если вас ждет провал, не сдавайтесь, продолжайте идти к своей мечте. И тогда вы быстро сумеете вернуться в исходную точку и даже продвинуться вперед. Удачными будут вложения в недвижимость, если речь идет не о новом бизнесе. В случае неправильно организованной работы, Козероги могут легко прогореть и лишиться инвестиций. Чем больше представители знака будут анализировать свои поступки, тем больше у них появится шансов получить прибыль.

Водолей

Водолеи будут серьезно настроены на свой карьерный рост, поэтому весомая часть их дохода уйдет на обучающие курсы и книги, занятия с учителями и наставниками. И это весьма хорошая инвестиция — она даст богатые плоды. Поэтому не останавливайтесь, приобретенные навыки смогут помочь не только эффективнее работать в дальнейшем, но и зарабатывать намного больше денег. Кстати, многие Водолеи смогут в этот месяце рассчитаться с долгами, закрыть ипотеки и кредиты. А вот давать в долг другим людям не стоит. В суете дел вы можете забыть про свои деньги, а вам никто не напомнит.

Рыбы

В июле вы постоянно будете вкладывать (или все же тратить?) деньги. Многие захотят открыть или развить свое дело, кто-то вложится в недвижимость, кто-то — в образование. Звезды предоставят вам возможность удачно инвестировать деньги в акции и ценные бумаги. Да и вы с радостью будете покупать мелочи для дома, в итоге набежит крупная сумма. В любом случае расходов будет много, и сейчас крайне важно заняться учетом своих денежных средств, а также анализом того, на что именно вы их тратите. Звезды не рекомендуют брать кредиты и занимать деньги. А вот над ипотекой стоит задуматься. Вполне возможно, это окажется весьма выгодная инвестиция.