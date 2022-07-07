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Как изменится жизнь женщин-Тельцов в июле
7 июля 2022ГороскопыМарианна Басс
В чем повезет женщинам-Овнам во второй месяц лета?
Фото: demotivation.ru
В этом месяце Женщинам-Тельцам захочется больше времени уделить семье: встречаться с родственниками, устраивать застолья, воспитывать детей. Свободные Тельцы обрадуются небольшим любовным приключениям. Также многим представительницам знака звезды обещают командировку, которая их только обрадует — еще бы, у вас ведь получится и попутешествовать, и заработать денег. В этот период вам будет легко даваться учеба, поэтому самое время наконец закончить все курсы, которые вы хотели пройти или записаться на обучение чему-то новому. Со здоровьем проблем не будет, но, возможно, именно сейчас стоит пройти профилактический осмотр. Это поможет избежать осложнений в дальнейшем.
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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