Действуем смело — любовный гороскоп на 12 июля

Сегодня стоит звать на свидание и говорить о своих чувствах.

Овен

День вынудит Овнов стать реалистами, но не сделает их запросы менее скромными. Они знают, что достойны лучшего не только в любви. От близкого человека многие Овны будут ждать не только ответа на свои романтические чувства, но и уважения к своим карьерным достижениям или поддержки в деловых планах.

Телец

В течение этого дня Тельцы начнут придерживаться лозунга «делу время, потехе час», но для личной жизни они все же найдут время. Многие Тельцы смогут удачно совместить романтические планы с текущим рабочим графиком, но на фоне занятости им может не слишком хорошо даваться легкое игривое общение.

Близнецы

Влюбленных Близнецов звезды приглашают покинуть мир теоретических умозрительных представлений о любви и плавно спуститься с небес теории на землю практики. Вместо «сферических отношений в вакууме» перед многими Близнецами предстанет реальная любовь с ее нюансами, включая чувственно-эротические.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам уступить лидерство партнеру или найти в отношениях баланс инициатив. Многим Ракам такая задача покажется невыполнимой из-за крайне чувствительного самолюбия: даже самый разумный и невинный шаг партнера они могут воспринимать как провокацию или вызов своему авторитету.

Лев

Сегодня самые романтичные и приятные минуты Львы переживут в утренние часы. Как бы ни хотели они растянуть их до вечера, у них это вряд ли получится. Настроив планов с утра, в конце дня они могут столкнуться с разочарованием. Не стоит выбирать этот день для важной встречи или долгого свидания.

Дева

Во второй половине дня Девы способны в делах сердечных на упорство и настойчивость. При этом их поведение будет трудно назвать безрассудным: ведомые своей «сверхзадачей», они все же останутся реалистами и будут считаться с действительностью. Им важно лишь не перестараться с проявлениями страсти.

Весы

Сегодня у Весов или их возлюбленных может испортиться настроение, на первый план начнут выходить не самые приятные черты характеров. Вероятно, романтический стиль общения придется отложить из-за текущих дел. Стоит аккуратнее взаимодействовать друг с другом партнерам, живущим или работающим вместе.

Скорпион

Во второй половине дня влюбленные Скорпионы «излечиваются» от лишнего идеализма и вновь становятся реалистами — что не мешает им быть страстными, пылкими и настойчивыми. К счастью, их влечение почти всегда будет оказываться взаимным, и вопрос будет лишь в том, как далеко пара готова зайти вместе.

Стрелец

Сегодня утром Стрельцы будут естественными романтиками, но вечер заставит их сменить настрой. Срочные дела вынудят их мыслить более приземленно. Не имея возможности гармонично совместить свои личные и деловые планы, многие Стрельцы попытаются возместить свою занятость подарком или щедрым жестом.

Козерог

Любовные инициативы Козерогов сегодня окажутся эффективнее во второй половине дня. Многие Козероги, решившись на смелый шаг, рискуют взять слишком резкий старт и начать претендовать на слишком большой успех сразу. Звезды советуют действовать более плавно, по принципу «тише едешь — дальше будешь».

Водолей

Утро Водолеи могут провести под влиянием любовных мечтаний, но во второй половине дня их внимания потребуют другие грани жизни. Настанет хорошее время для пар, которые трудятся в поте лица над общим проектом: бизнесом, домом. Романтические встречи и легкомысленный флирт станут не слишком уместны.

Рыбы

Рыбам не стоит проявлять любовную инициативу утром. Вторая половина суток создаст предпосылки для успеха, но развивать их придется самим Рыбам, для чего они должны обладать от природы упорной и страстной натурой. Неуверенным в себе Рыбам-мечтателям может не хватить нужной настойчивости и смелости.