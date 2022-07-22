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Знаки зодиака, к которым «липнут» сглаз и порча

22 июля 2022ГороскопыPassion.ru

По мнению астрологов, некоторые представители зодиакального круга являются своеобразным магнитом для разного рода воздействий.

Знаки зодиака, к которым «липнут» сглаз и порча
Фото: Passion.ru

Мы решили перечислить «счастливчиков», к которым чаще всего липнут сглаз и порча.

Близнецы

Представители данного знака зодиака с легкостью находят общий язык с окружающими и могут заболтать до беспамятства кого угодно. Именно гиперобщительность и делает их легкой добычей энергетических вампиров. Чтобы себя обезопасить, Близнецам нужно поменьше болтать и побольше слушать других людей.

Рак

Эмоциональные и мнительные представители данного знака зодиака жадны до знаний, в том числе и магических. Именно это, по мнению астрологов, может сыграть с ними злую шутку. Не разобравшись как следует в вопросе, Раки рискуют не только получить негативное воздействие от окружающих, но и самостоятельно подпортить свое энергетическое поле.

Скорпион

Несмотря на то, что представители данного знака зодиака не верят в магию, шаманов и колдунов, именно они обычно становятся привлекательной мишенью для порчи или сглаза. Чтобы себя обезопасить, астрологи рекомендуют Скорпионам следить за своим языком и перестать провоцировать окружающих.

Козерог

По мнению астрологов, представители данного знака зодиака больше всего подвержены порчам, сглазам и прочим магическим атакам. Несмотря на кажущуюся стойкость и бескомпромиссность, Козероги страдают от неуверенности в себе и от мнения окружающих. Именно это и делает их восприимчивыми к энергетическим манипуляциям.

Рыбы

Постоянно витающие в облаках представители данного знака зодиака запросто могут попасть в руки манипуляторов. По мнению астрологов, эмоционально-энергетический фон настолько нестабилен, что сглаз и порча к ним липнет регулярно.

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