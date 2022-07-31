Прислушиваемся к внутреннему голосу — гороскоп на 1 августа

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве советует заниматься деталями: отработкой отдельных практических приемов, выявлением скрытых недочетов в функционировании техники.

Приветствуется изобретательность в решении прикладных задач. Хорошо заниматься черновыми работами, полезными практическими экспериментами, освоением новых и экзотических инструментов, внедрением производственных и бытовых новшеств, а также обращаться в ремонтные и другие сервисы. Чутье в этот день будет не менее важно, чем мастерство. Для любых скрупулезных работ более продуктивна первая половина суток.

Овен

Сегодня Овнам стоит сосредоточиться на полезной работе и вплоть до вечера заниматься уже начатыми делами. На повестке дня могут оказаться обновления, хлопоты по ремонту, эксперименты, поиски недочетов. Может пригодиться навык работы с электроприборами. Пик работоспособности ожидается утром. Чем ближе вечер, тем больше ваш успех зависит от наработанного ранее опыта и его плодов в виде интуиции.

Телец

Тельцам сегодня не стоит терять время даром: обстоятельства вплоть до вечера остаются благоприятными для любых их начинаний, включая оригинальные и небезопасные. Звезды рекомендуют проявить побольше активности в первой половине суток (она более результативна) и в любой ситуации предпочесть слову дело. Удачно начатый процесс будет до ночи длиться по инерции, почти не требуя дополнительных усилий.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам углубиться в дела практические и довести их до конца настолько, насколько это возможно. Не стоит планировать на этот день спокойный отдых и легкие развлекательные мероприятия. На первом месте вплоть до ночи могут оставаться хлопоты, связанные с хозяйством и недвижимостью, служебные или другие повседневные мелкие обязанности, ремонтные, защитные или иные работы.

Рак

Сегодня окружающая обстановка остается по отношению к Ракам вполне дружелюбной. Звезды рекомендуют им воспользоваться этим моментом и довести до конца те дела, в которых им требуется дружеская практическая помощь или техническая поддержка. Искать единомышленников и ассистентов, а также насущные мелочи (лекарства, инструменты, запчасти, бытовые приспособления) желательно в первой половине суток.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам сохранять фокус на повседневных делах, уделяя внимание их материально-финансовой грани. Не стоит бросать на середине пути производственные процессы, закупки и продажи, освоение полученных средств или материалов, откладывать тестирование только что купленной мелкой техники (особенно бытовой). Желательно быть внимательнее и обращать внимание на скрытые погрешности.

Дева

Сегодня обстоятельства дружелюбны к Девам и помогают им в очень многих практических делах. Параллельно с деловыми успехами возможны приятные моменты в личной жизни и быту. Наиболее удачной обещает стать первая половина дня: это лучшее время, если вы намерены извлечь пользу из своих практических навыков, тренируетесь, сотрудничаете с друзьями или хотите превратить в друзей своих деловых партнеров.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам оставаться на втором плане и больше думать о скрытой, чем о внешней стороне своих дел. Не помешает держать под контролем самочувствие. Крупные начинания в эти сутки желательно отложить, а текущими мелкими делами заниматься исходя из степени их энергозатратности: чем больше в них опасностей, сложностей и «подводных камней», тем больше оснований перенести их на утро.

Скорпион

Скорпионам день позволяет действовать свободно, используя свою интуицию, прошлые наработки и дружеские контакты. Контроль в эти сутки ослаблен или временно отсутствует. Не стоит терять время, если вы нуждаетесь в поддержке друзей или хотите внести свой вклад в коллективный проект. Также это удачный момент для развития делового партнерства, которое в процессе работы вполне может перейти в дружбу.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам проявить больше практичности, дотошности и последовательности. Лучше доводить до конца текущие технические работы, бытовые дела, обновления, ремонтные и лечебные процедуры. Скрупулезность — часть успеха, признак ответственности или профессионализма. Стрельцам-руководителям важно взаимодействие с подчиненными. Обращаться к помощникам или в сервисы лучше с утра.

Козерог

Сегодня Козероги могут спокойно развивать начатое: внешняя обстановка поможет им не сбиться с верного пути, а собственная интуиция не позволит пропустить скрытый подвох или погрешность. Ожидается прогресс в творческих, деловых и лечебных мероприятиях. Возможны подвижки в личной жизни. Сложными нестандартными задачами, требующими неформального сотрудничества, лучше заняться в первой половине дня.

Водолей

Внимание Водолеев вплоть до вечера будут занимать те или иные практические работы, не всегда приятные. Звезды напоминают, что в этот день залогом успеха становится не только изобретательность, но и дотошность: если вы не слишком внимательны к мелочам, плоды вашего мастерства и трудолюбия окажутся чем-то подпорчены. Помимо явных недочетов необходимо отслеживать неочевидные скрытые погрешности.

Рыбы

Рыбам звезды напоминают, что сегодня сохраняются хорошие условия для неформального сотрудничества, и советуют пользоваться этим, если им требуется практическая помощь. Обращаться в сервис, привлекать к своим делам друзей или родню лучше утром. Не стоит обсуждать ключевые темы, проводить консультации, давать обещания и заключать договор: останется недосказанность или позже всплывут мелкие недочеты.