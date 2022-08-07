Укрепляем отношения сюрпризами и комплиментами — любовный гороскоп на 8-14 августа

Влияние Венеры в тандеме с Плутоном, а также сильное влияние Урана в течение всей недели — замысловатый «звездный коктейль», отлично подходящий для кардинального и порой неожиданного решения любовных вопросов.

В понедельник, 8 августа, Солнце в трине к Хирону. Хорошая шутка или умение взглянуть на ситуацию под иным углом могут помочь вам разобраться с тем, что волнует вашего партнера.

Стоит учитывать, что в течение всего вторника, 9 августа, Венера в оппозиции к Плутону, и этот день совершенно не подходит для выяснения отношений. Эротические эксперименты сегодня тоже могут привести к результату, отличающемуся от ожидаемого.

В среду, 10 августа, Солнце формирует квадрат к Северному Лунному Узлу. Не торопитесь озвучивать свои претензии партнеру, либо подберите для них тактичную форму и будьте готовы принять его эмоции.

Четверг, 11 августа, Солнце в квадрате к Урану, важно следить за тем, что вы говорите, так как легко наговорить лишнего, сболтнуть то, что ранит собеседника. Но Венера переходит в знак Льва, и подарки вкупе с комплиментами — лучшее лекарство даже для самых проблемных отношений.

Полнолуние в знаке Водолея наступает в пятницу, 12 августа. Хочется выговориться, но подумайте, так ли уж будет приятно вашей второй половинке столкнуться с претензиями? Может стоит вооружиться комплиментами и сказать то, что порадует того, кто вам дорог?

В субботу, 13 августа, Меркурий в секстиле к Лилит. Соблазнять сегодня можно с помощью комплиментов — как в личном общении, так и в переписке. Удачное время и для новых знакомств.

Воскресенье, 14 августа, Солнце в оппозиции к Сатурну, но Марс в трине к Нептуну. В это время лучше не тратить силы на споры, но задуматься о чувственной стороне ваших отношений. Подумайте, как вы можете на деле доказать свое чувство.

Овен

На этой неделе любовные отношения Овнов получат новый положительный импульс в ходе уик-энда. К их досаде, именно в конце недели что-то не позволит им использовать благоприятный поворот обстоятельств в полной мере. Звезды уверяют, что позитивная полоса едва началась, и советуют не торопить события.

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам желательно реализовывать намеченные планы во вторник и среду, так как четверг и пятница несут перемены. В эти дни звезды советуют не создавать поводов для новых разногласий и не подчеркивать прежние, иначе отношения в ближайшее время станут чересчур напряженными.

Близнецы

На этой неделе хорошие перемены в личной жизни Близнецов ожидаются с наступлением уик-энда. Звезды подсказывают, что это лишь первый намек на удачу и советуют не унывать, если обстоятельства мешают воспользоваться им сразу. Главное в выходные — не впасть в иллюзии и не гнаться за «вчерашним днем».

Рак

В первой половине этой недели влюбленным Ракам важно уметь «отпустить ситуацию» и не гнаться за ускользающими возможностями. Любовная мечта, оставшаяся нереализованной, с большой вероятностью была призраком или капризом. Чем глубже она пустила корни в вашей душе, тем сложнее будет от нее избавляться.

Лев

На этой неделе звезды несут Львам добрые вести в связи с личной жизнью, но предостерегают от попытки резко ускорить события. Ситуация начнет улучшаться с приходом уик-энда, а конкретное поле для действий может появиться лишь на следующей неделе. Лучше сейчас позаботиться о своей привлекательности.

Дева

На этой неделе звезды советуют Девам быть более чуткими к перемене обстоятельств: это может принести им изменения и в сфере личных отношений (часто вынужденные, но выбирать сейчас не приходится). Возможно, придется сменить свой образ, найти другой метод ухаживаний или привлечения к себе внимания.

Весы

На этой неделе звезды не советуют Весам проявлять инициативу в любовных отношениях — но также предостерегают их от уныния, если в личной жизни у них что-то не ладится. Ощущение тупика, вполне возможное в начале недели, к ее концу наверняка сменится новыми хорошими тенденциями или их предчувствием.

Скорпион

Для влюбленных Скорпионов неделя начнется благоприятно, и им стоит этим пользоваться, всячески укрепляя свои отношения. Уик-энд ослепит новыми возможностями, на фоне которых прежний роман может утратить привлекательность — особенно для честолюбивых Скорпионов, не залечивших прежние любовные раны.

Стрелец

На этой неделе главная задача влюбленных Стрельцов — не терять веру в лучшее. Как бы плохо или скучно им ни было в данный момент, судьба не намерена оставлять их на произвол обстоятельств и уже готовит им приятные новости. Для большинства из них хорошие перемены наметятся с наступлением уик-энда.

Козерог

В первой половине этой недели звезды советуют Козерогам бережнее относиться к чувствам своего партнера и эмоциональному микроклимату в отношениях. А вот во второй половине недели им имеет смысл перенести внимание на собственные чувства: какими бы яркими ни были новые эмоции, лучше не терять самоконтроль.

Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям не переоценивать мелкий дискомфорт, вызванный текущими любовными переживаниями: вероятно, к концу недели в романе наметится новая фаза и начнет провоцировать куда более бурные эмоции. Важно не создать предпосылок для ссор своим поведением в четверг и пятницу.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют Рыбам внимательнее следить за новыми веяниями в любовных отношениях. По мере развития событий начнет намечаться трансформация эмоционального микроклимата в паре или частичная смена «декораций», в которых происходят встречи. Эти изменения ясно почувствуются в выходные.