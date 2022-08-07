Идеал рядом с вами — любовный гороскоп на 8 августа

Не стоит искать идеального человека. Оглянитесь — он уже где-то рядом.

Овен

В этот день влюбленные Овны настроены романтично и могут с самого утра строить заманчивые увлекательные планы. Звезды напоминают им, что свидания и любовные приключения сегодня нежелательно затягивать до позднего вечера: в это время пропадет нужный настрой, или частично изменятся обстоятельства.

Телец

Сегодня Тельцам лучше пустить романтические отношения на самотек и не пытаться заранее предугадать ход событий. Хорошо оказаться вместе с любимым человеком в свободной или необычной обстановке, вдали от дома либо в виртуальной реальности: это может открыть в отношениях неожиданные интересные грани.

Близнецы

Сегодня свидание будет для Близнецов удачнее, если они полностью верят партнеру и не имеют причин сомневаться в себе. Проблемы может создать недостаточная ясность, разность культурных кодов, излишняя доверчивость. Стоит убедиться, что вы «из одной и той же вселенной» и хорошо понимаете друг друга.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам придется не реализовывать свои прихоти, а подстраиваться под ситуации. Дневные часы могут отличаться переменчивостью настроений или общей неопределенностью обстановки. Ракам, которые ждут конкретных событий или важного шага от партнера, придется дождаться позднего вечера.

Лев

Львам не стоит пропускать этот день, если они соскучились по любовной романтике и легкой интриге. Он помогает избегать лишних драматизаций, закрывать глаза на мелкие недостатки и смотреть на ситуацию с долей юмора. Не стоит затягивать романтическое общение до вечера: этот настрой может исчезнуть.

Дева

Сегодня Девы нуждаются в духовном понимании на глубинном уровне и могут ждать его от своего близкого человека «по умолчанию». Звезды намекают, что эмоциональная и бытовая близость не всегда равна полной откровенности и не гарантирует идеального совпадения взглядов. Важнее всего совпасть в главном.

Весы

В этот день Весам не стоит отказывать себе в живительной порции романтики, но не стоит и погружаться в любовные переживания до потери самоконтроля. Звезды советуют следовать стандартному сценарию встреч: он не подведет при любых обстоятельствах. Лучше не затягивать общение до позднего вечера.

Скорпион

События этого дня способны дезориентировать Скорпионов и внушить им знакомую любовную иллюзию. Скорпионы, не уверенные в своих чувствах или нестойкие в своих убеждениях, могут запутаться и совершить ошибку. Роман, начатый в этот день, вряд ли будет относиться к категории «серьезных отношений».

Стрелец

В этот день у Стрельцов есть надежный сценарий в любовных делах, который позволяет им оставаться на высоте. Если они станут его придерживаться, их личные отношения будут развиваться в правильном русле. Им удастся держать в границах свои эмоции и фантазии, которые порой играют с ними плохую шутку.

Козерог

В этот день сердца Козерогов открыты романтике, но у них может оказаться не так уж много сил для того, чтобы ею активно наслаждаться. Свидание желательно планировать заранее, с учетом своих возможностей. Имеет смысл отказаться от важного разговора и от излишне насыщенной программы со спецэффектами.

Водолей

Этот день позволяет Водолеям совместить в себе романтика и скептика. У многих Водолеев будет «встроенная защита» от любовных обманов и обольщений, они не позволят вовлечь себя в сомнительную игру или недостойную интригу. Возможно, они будут чересчур сдержанными, когда нужно выразить теплые чувства.

Рыбы

В этот день Рыбам мешает их идеализм. Они могут не ценить гармоничные романтические отношения, если те не полностью соответствуют их давним фантазиям. Вместо реального человека, который их любит, они могут стремиться к далекому или выдуманному идеалу, который отвечал бы всем их потребностям сразу.