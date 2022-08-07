Мечтаем и утопаем в иллюзиях — гороскоп на 8 августа

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поддерживает интерес к другим странам и далеким горизонтам, заставляет интересоваться зарубежными реалиями и стремиться к идеалу.

Возможны иллюзии, проблемы с изложением мыслей, точностью, аккуратностью, объективностью и концентрацией внимания. Не рекомендуются ответственные начинания, сложные работы и скрупулезные расчеты. День окажется продуктивнее, если с самого утра уточнить план действий и придерживаться его. Не стоит начинать с нуля путешествие, исследование, лечебный или обучающий цикл. Целевые контакты и обсуждение рутинных дел лучше отложить на поздний вечер.

Овен

Сегодня Овны могут превратиться из практиков в идеалистов-мечтателей. Возможна ошибка в оценке сроков задуманного дела, продиктованная нетерпением. Чтобы не стать жертвой иллюзий, желательно держать в уме долгосрочный план. Пока не настал вечер, можно позволить себе свободные творческие занятия и расфокусированный «взгляд вдаль». В конце дня придется сузить горизонты и уточнить планы на завтра.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам заниматься новыми важными делами, так как в них не исключена ошибка. Также в этот день не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сложные технические работы. В текущих делах лучше уделить внимание свободной части, связанной с творчеством или перебором вариантов. Стоит быть внимательнее, имея дело с зарубежными партнерами, поскольку могут быть юридические нюансы при заключении договоров.

Близнецы

В этот день Близнецам важно ориентироваться в окружающей их обстановке (особенно если они находятся вдали от дома или оказались в гостях). Если она им плохо знакома или они слишком доверчивы, есть риск не заметить некоторых сомнительных нюансов, оказаться в плену знакомой иллюзии или довериться не тем людям. Ближе к ночи не помешает стать практичнее. Стоит проверить связь, позвонить близким.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам быть внимательнее в мелочах — особенно если речь идет о здоровье или работе с прицелом на карьерный рост. Это не тот день, когда стоит полагаться на вдохновение и чутье. Рассеянности, вполне вероятной в эти сутки, можно противопоставить тщательный контроль, строгое соблюдение инструкций, стандартов, рецептуры. Не стоит откладывать рутинные мелкие дела на вечер.

Лев

Общий фон этого дня для Львов позитивен и целителен. Возможны забавные ситуации, мистические моменты, минуты романтики. По возможности звезды советуют отдыхать или заниматься легкими интересными вдохновляющими делами, избегая скуки и рутины. Исполнять задумки, связанные с хобби, творчеством и личной жизнью, лучше до прихода вечера. Нагрузки нежелательны, но не помешает минимальная дисциплина.

Дева

Сегодня Девы могут быть и домоседами, и странниками: все зависит от обстоятельств и личных предпочтений. Некоторым Девам будет важнее не дом, а духовно близкая среда. Стоит помнить, что и среди своих, и в чужой компании будут иметься тайны. Возможно взаимное лукавство или недопонимание. Не исключена небрежность в быту. Дома стоит соблюдать порядок, а в гостях считаться с принятыми обычаями.

Весы

Сегодня Весам стоит придерживаться знакомых маршрутов и установленных заранее сценариев общения: это поможет им не ошибаться и не отвлекаться на несущественные мелочи. Звезды советуют не откладывать необходимые плановые визиты и короткие поездки: в конце дня они могут оказаться бесполезными или малорезультативными. Не исключено, что самые важные звонки придется сделать из дома поздним вечером.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам удвоить внимательность в финансовой сфере, а также в любых делах, которым они придают значение. В течение дня может нарастать рассеянность, не исключена беспечность. Лучше ограничиться заранее составленным списком задач, установить лимит расходов и все делать по правилам. Важные контакты желательно отложить до позднего вечера или перенести на завтрашний день.

Стрелец

Сегодня Стрельцам пригодится минимальная самодисциплина или стандартная система внешнего контроля. Это поможет им быть более собранными и ответственными, избегать знакомых иллюзий и повторения прежних ошибок, быть аккуратнее в быту, избирательнее в общении и объективнее в оценках. В этот день может напомнить о себе семейная тайна или давнее недопонимание с домочадцами в каком-то важном вопросе.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам беречь свои внутренние источники энергии и внимательнее относиться к своему самочувствию. Желательно поставить пределы своему энтузиазму, избегать чрезмерных физических и моральных нагрузок. Не стоит выходить за рамки намеченного плана, увлекаться трудоемкими экспериментами. Важные контакты и планирование дел лучше отложить до вечера или перенести на завтра.

Водолей

Сегодня Водолеи могут позволить себе помечтать о будущем: это не сделает их праздными фантазерами и не уведет от реальности. Собственные планы и принципы не позволят им увлечься несбыточными надеждами, все возможные сценарии и связанные с ними искушения они будут рассматривать сквозь призму рационального мышления или жизненного опыта. Возможны мысли о возвращении в старую команду с новыми целями.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно избегать самообмана в профессиональных вопросах, при выборе целей и приоритетов. Велика вероятность поддаться прежним иллюзиям и вновь поверить в желаемый фантастический сценарий. Рыбам, мечтающим о карьере, стоит сверять свои надежды с коллективным и собственным опытом прошлого: возможно, он суров, зато объективен. Лучше не работать в этот день с информацией и документами.