С 8 по 12 августа открываются «Врата Льва»: волшебное время для перемен

8 августа наступает ежегодный мощный энергетический период, который можно и нужно использовать для улучшения своей жизни.

8 августа наступает ежегодный мощный энергетический период, который можно и нужно использовать для улучшения своей жизни. Традиционно каждый год, в период с 8 по 12 августа, открываются «Врата Льва» – дни энергетической перестройки нашей планеты. В это время из космоса нам спускаются новые энергетические коды, которые запускают повышение вибрационного уровня планеты. И эти самые коды можно «распаковать» и использовать как мощнейший ускоритель своего развития и роста.

Но для начала давайте разберемся, как это выглядит с точки зрения астрономии. А вот как: Земля, Солнце и Сириус (звезда в центре нашей галактики) выстраиваются в редкую конфигурацию, плюс Солнце входит в созвездие Льва (не путайте созвездие и тропический зодиак, по которому знак Льва начинается гораздо раньше – 22 июля). Это период «двух солнц»: в предрассветные часы мы можем видеть не только наше светило, но и голубое сияние Сириуса.

В астрологии именно Солнце управляет знаком Льва, то есть оно перемещается в знак своей максимальной силы. Солнце – это наша божественная искра, наш дух и наше высшее «Я», через которое мы развиваемся. Солнце – это также и наша жизненная сила, уверенность в себе, способность любить и радоваться жизни, творчески проявляться. Поэтому «Врата Льва» – время концентрации на своем внутреннем солнце, возможность его разжечь и усилить.

Знак Льва и цифра 8 («Врата Льва» открываются в сакральную дату – 08.08) в астрологии и нумерологии связаны с изобилием, бесконечностью, процветанием, радостью. И если в вашей жизни этого не хватает, то сейчас есть шанс исправить положение. Нужно лишь намерение и немного действия.

Что нужно делать в этот период? В первую очередь, конечно же, открывать свое сердце: сбрасывать с него обиды, печали, замки. Как можно больше времени проводить на солнце и формировать намерение привлечь в свою жизнь коды благополучия, процветания, радости.

Очень сильной практикой в эти дни будет практика благодарности. Можно сесть поудобней лицом к солнцу, приложить ладони к своему сердцу и попытаться ощутить чувство благодарности ко всему миру в целом, и к отдельным людям в частности. Представлять у себя в груди маленькое солнышко, которое распространяет вокруг себя лучи света, тепла и благодарности.

Ну а для продвинутых пользователей рекомендую медитацию «Врата Льва». Эта практика есть в видеоформате в открытом доступе в сети. С ее помощью можно совершить просто квантовый скачок в своей жизни: сбросить мешающие ограничения, страхи, навязанные установки, распрощаться с прошлым. И одновременно совершить прорыв в будущее, где будут совершенно другие возможности и ресурсы.

Закончится наш волшебный период не менее ярким событием – потоком Персеиды 12 августа. Земля ежегодно входит в пылевое облако хвоста кометы Свифта-Таттла. И жители нашей планеты могут наблюдать настоящий «звездопад». В этом году его пик приходится на ночь с 12 на 13 августа. И в эту магическую ночь можно завершить наш проход через «Врата Льва» формированием намерений и желаний под звездным небом.

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