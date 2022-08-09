Труд будет лечить — гороскоп на 10 августа

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге намекает, что «труд лечит» и даже в неважном настроении лучше действовать, чем пассивно упиваться своими огорчениями.

Этот день усиливает застарелые хронические проблемы, но и дает повод поработать над ними (а заодно опробовать новый прогрессивный метод или оригинальный инструмент). При недомоганиях не помешает посильная разминка. В любовных и других сложных ситуациях остается еще один шанс на деятельное восстановление гармонии. В любых работах приветствуется изобретательность. В доме полезно избавиться от хлама и поискать новое применение старым функциональным вещам.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам поставить на первое место полезный труд. Это может быть выполнение конкретных профессиональных заданий, проведение необходимых работ дома, в бизнесе или на производстве. Это поможет решить сразу несколько задач: доказать свое мастерство, укрепить материальное положение, исправить прежние ошибки. Не стоит тратить энергию на неприятные отношения, особенно с женщинами.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам заниматься тем, что у них лучше всего получается. Это отличный день для сложных работ, но они могут идти не так легко и бодро, как вы ожидали. Возможно, вас подведет настроение, самочувствие, или вам будет досаждать временная неопределенность в некоем вопросе: жилищном, семейном. Лучше воздержаться от новых начинаний. Даже любимую работу не стоит затягивать до ночи.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит упускать из виду ситуацию в материально-имущественной сфере. День может потребовать окончательного прояснения каких-то неприятных давних нюансов — например, уплаты налогов, уточнения дел с наследством или определения судьбы старых вещей. Не исключен контакт с банком, налоговой инспекцией, страховой организацией или другим учреждением. Лучше воздержаться от покупок.

Рак

В этот день Раки вынуждены оглядываться на эмоционально сложную обстановку, считаться с чужим настроем, поневоле быть тонкими психологами или дипломатами. Может подойти к финалу значимый для них этап любовных или брачных отношений, долгая тяжба, непростой диалог. Также может завершаться и переходить в новую стадию эффективное неординарное сотрудничество. Важно не пугаться естественного кризиса.

Лев

Львам звезды намекают, что сегодня важным качеством станет трудолюбие (к которому в ряде ситуаций придется добавить небрезгливость, изобретательность, готовность выполнить необычную или неприятную работу). Львам, не расположенным к такому режиму действий, потребуются друзья-помощники. Темой дня может стать лечение, уборка, небольшая жертва ради питомца. Возможны мнительность и подозрительность.

Дева

Девам не стоит отступать перед трудностями и неприятностями: сегодня справиться с ними несложно. Многим Девам помогут опыт и природный практицизм. Ситуации этого дня могут ознаменовать собой завершение творческого сюжета, любовного романа, сделки, общения с детьми, сложной экспериментальной работы или другой истории (либо ее отдельной главы). К ночи стоит обратить внимание на свое самочувствие.

Весы

Сегодня Весы чувствительны к неполадкам в своем доме и семье, в рабочем коллективе, а также к любому бытовому и психологическому дискомфорту (особенно застарелому). Могут напомнить о себе хронические и наследственные недомогания, в этом случае лучше поберечь себя. Весам, полным энергии, звезды подсказывают, что еще можно успеть что-то сделать для улучшения обстановки — например, провести уборку.

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко ориентируются в любых обстоятельствах и оборачивают их себе на пользу. Попутно они могут помочь своим друзьям или родственникам, прийти на помощь партнерам. Им будет нетрудно разрешить любовное, финансовое или другое противоречие. Сложный вопрос, удачно решенный в последний момент, добавит плюсов к их репутации. Но к ночи их волшебные таланты могут внезапно испариться.

Стрелец

Этот день удерживает внимание на Стрельцов на практических вопросах, которые вызывают у них или их окружения не самые приятные эмоции. Возможно, речь пойдет о старом долге, ветхой вещи, погрешностях в налоговой или кредитной истории, неразрешенной задаче с наследством или общим активом. Над хроническом очагом проблем придется поработать, подключая друзей, необычные инструменты или новые методы.

Козерог

Сегодня Козероги зависимы от своего настроения и самочувствия, а также от воспоминаний, вызванных теми или иными сюжетами личного прошлого. Возрастает вероятность уныния, недомоганий, самокритичности или придирчивости к другим. Звезды рекомендуют избегать травмирующих психику факторов и не допускать безделья: даже негативные эмоции можно и нужно вложить в полезную для себя и других людей работу.

Водолей

Сегодня внимания Водолеев требуют неприятные или деликатные вопросы, которые им лучше оставить в секрете. Возможно добровольное или вынужденное уединение. Могут напомнить о себе симптомы хронического недомогания, тайные страхи, трагичные сюжеты прошлого. К ночи возрастут чувствительность и уязвимость. Важно бороться с негативными эмоциями, а также с вредными для здоровья и репутации привычками.

Рыбы

Сегодня взгляд Рыб в будущее полон скепсиса. Возможно, перспективу омрачит аналогия с прошлым и его роковыми ошибками, личными или коллективными. Но этот день не так плох, как кажется. Можно сделать что-то полезное для старых друзей, вместе с ними решить сложный ребус или реанимировать былой проект. Также можно разобраться в некоторых увлечениях (например, любовных), взглянув на них со стороны.