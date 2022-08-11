Гордо идем вперед — гороскоп на 12 августа

15-16 лунные сутки. Сегодня не стоит ждать эмоционального штиля и легкого решения проблем.

Положительные новые моменты могут пока оставаться не замеченными. Не исключено, что вплоть до вечера на повестке дня останутся вчерашние дела, связанные с повышенной суетой, нервозностью и энергетическими затратами. Возможны опасные эксперименты с риском травм. Стоит аккуратнее обращаться с электроприборами, новым и экспериментальным оборудованием. Луна в Водолее предлагает активнее взаимодействовать с единомышленниками и работать с расчетом на будущее. Именно в среде коллег и друзей вероятны самые острые разногласия.

Овен

Овнам, включенным в коллективный проект, придется пройти вместе со своими друзьями все этапы непростой ситуации. Дополнительный повод для суеты и беспокойства будет иметься у Овнов, вовлеченных в события материально. Хорошие новости дня могут оказаться связаны с отдыхом, детьми, любовью или творчеством.

Телец

Сегодня у Тельцов может не остаться свободы действий или свободного времени. Многих Тельцов будут нервировать заданные правила и рамки. Возможно обострение разногласий с руководством, официальными инстанциями или друзьями, а также с близкими людьми: детьми, домочадцами. В любых работах, особенно экспериментальных, придется учитывать опасность импровизаций, риск травм и уровень ответственности.

Близнецы

Близнецам звезды напоминают, что сегодня лучшей опорой для них остаются знакомые правила, законы и принципы, а также основные базовые стандарты в работе. Даже если обстоятельства вынуждают в чем-то от них отступить — например, ради друзей или интересов дела — важно не забывать о них полностью. Проявив обоснованное упорство в решении уже имеющейся проблемы, лучше воздержаться от новых инициатив.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня не самый удачный момент для стартов личных и коллективных. Стоит ограничиться лишь самыми необходимыми действиями — например, теми, которые предписывает официальный договор, профессиональный долг или техника безопасности. Не лучший день для финансовых операций, а также для поиска новых друзей и вступления в незнакомую группу в качестве постоянного участника.

Лев

Сегодня положение Львов в чем-то улучшится. Возможно, возрастет их привлекательность, появится шанс на подарок или удачу. Возросшая потребность в гармонии сделает их дипломатичнее (особенно это касается Львов, рожденных в июле). Но в напряженной и непредсказуемой обстановке этого дня такие перемены мало заметны. Вплоть до вечера нужна осторожность: возможен спор, сюрприз, удар по планам, самолюбию или репутации.

Дева

Сегодня Девам предстоит разбираться с возникшей накануне острой проблемой. В центре их внимания может оставаться здоровье, питомец, неординарная задача, технический сбой, срочная рискованная работа. Девы, которым удалось избежать осложнений в собственной жизни, могут столкнуться с ними через других людей. Возможны экстренные ситуации у друзей, коллег, родственников, заказчиков или партнеров.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не слишком отклоняться от знакомого плана или сценария: он позволит удержать позиции, даже если ситуация вышла из-под контроля и часть рычагов утрачена. Вплоть до вечера возможны технические сбои и другие проблемы в системах безопасности. На фоне всеобщего стресса вам поднимут настроение позитивные перемены в собственном положении.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить, что обстоятельства этого дня к ним не очень дружелюбны. В лучшем случае им придется смириться с ограничением, контролем, потерей влияния, бытовыми оплошностями, провокациями. В трудных случаях есть риск травм, усложнения отношений, обострения базовых проблем в семье или группе. Возможны неудачи в деловой или творческой карьере, в жилищных делах, бизнесе или дружбе.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам максимально сократить свою программу действий. На повестке этого дня лучше оставить лишь срочные дела и неординарные задачи, требующие нестандартного подхода. Возможны спорные или опасные ситуации в работе, разногласия с друзьями или помощниками. Даже положительные перемены в этот день могут видеться в дурном свете из-за нервозности, не исключено ощущение тупика.

Козерог

Сегодня Козерогам полезно вспомнить о принципе минимализма в своих финансовых делах. Не всегда речь будет идти о формальной и банальной экономии. Возможно, придется пожертвовать плановыми тратами из-за непредвиденных расходов или других неожиданных обстоятельств (например, новых нужд детей). Не стоит приобретать инструменты, технику, незнакомые и экспериментальные версии компьютерных программ.

Водолей

Сегодня Водолеи столкнутся со знакомым ограничением или с объективным «потолком» своих возможностей. Часть Водолеев поставит себе границы сознательно, из чувства долга или упрямства. Многим Водолеям придется вплоть до вечера руководить сложным проектом или искать оптимальное решение непростой задачи, рискуя получить травму или пережить стресс. В ходе работы высока опасность обострения отношений.

Рыбы

Сегодня лучшим выходом для Рыб могло бы оказаться уединение — но не исключено, что спокойно переждать событийную бурю им что-то помешает. Их может ждать срочная неожиданная работа. Рыбам, втянутым в дела своих друзей или коллег, придется пройти вместе с ними через приключения и разделить их эмоции. Родителям предстоит заниматься делами детей. Лишь к ночи получится вспомнить о собственных нуждах.