Произведем впечатление — любовный гороскоп на 15-21 августа

Сильное и в целом гармоничное влияние Меркурия в течение всей недели подскажет многим из нас наиболее верные слова, которые необходимы в важном обсуждении, серьезном и откровенном разговоре.

В понедельник, 15 августа, Меркурий образует трин к Северному Лунному Узлу. Если какая-то тема сама движется к обсуждению, то не стоит избегать подобных разговоров. Внимательно следите за тем, чтобы не наговорить лишнего.

Вторник, 16 августа, пройдет под влиянием трина Меркурия к Урану. Яркие признания в любви, спонтанный флирт и слова, возбуждающие фантазию, непременно укрепят ваши позиции в отношениях.

Среда, 17 августа, пройдет без ярко выраженного влияния планет, но убывающая Луна в Тельце позволит вам спокойно обсудить с партнером те вопросы, которые вас наиболее сильно волнуют.

Весь четверг, 18 августа, Венера в трине к Юпитеру. Этот день подарит многим из нас отличную возможность улучшить отношения, найти общие точки соприкосновения или произвести впечатление на того, кто вам дорог.

19 августа, пятница, не отмечена влиянием планет, но в это время Луна выходит из знака Тельца, и пока не следует торопиться с важными заявлениями. Учтите, что на 22 лунные сутки отлично работает интуиция, так что следуйте голосу своего сердца.

20 августа, в субботу, Луна входит в общительный и подвижный знак Близнецов. Можно аккуратно подойти к важному разговору, но стоит все же учитывать и эмоциональный настрой вашей второй половинки.

21 августа, в воскресенье, Меркурий противостоит Нептуну. Не лучший день для новых знакомств, но интуиция убережет вас от ошибок в отношениях. Главное — все внимание уделите своему внутреннему голосу и не игнорируйте предчувствия.

Овен

На этой неделе личная жизнь Овнов заиграет новыми приятными красками. Насколько они сумеют этим воспользоваться, зависит от их запросов и возможностей. Вероятно, им придется завершить свои дела, прежде чем целиком погрузиться в романтику. Наиболее удачны понедельник, вторник, суббота и воскресенье.

Телец

На этой неделе Тельцам захочется более ярких романтических переживаний или радикальных перемен в своих личных отношениях. Ради этой цели они будут готовы преодолеть любые препятствия, но не сразу смогут перестроить свое собственное поведение. Для них могут стать непростыми днями среда и четверг.

Близнецы

На этой неделе звезды улучшают общую обстановку вокруг влюбленных Близнецов - например, помогают им оказаться в условиях, подходящих для сближения с пассией. Остальное зависит от них самих и их готовности действовать активнее, что удастся им не сразу. Им важно не пропустить свой шанс в выходные.

Рак

На этой неделе судьба закрывает влюбленным Ракам одни направления, но открывает другие. Главной проблемой может стать настрой самих Раков, зацикленных на определенном образе, желании или стиле поведения. Им потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям и увидеть в них новые возможности.

Лев

На этой неделе Львы получат в делах сердечных приятные бонусы. Многие из них станут более авторитетными, привлекательными и удачливыми, что автоматически повысит их шансы найти или удержать свое счастье. Им важно использовать любую возможность произвести на объект симпатий неизгладимое впечатление.

Дева

На этой неделе для Дев повышается риск оказаться в зависимости от любви и отношений. Чем ярче окажутся их переживания и экзотичнее обстоятельства, тем выше для них вероятность угодить в любовный плен. Многие Девы при этом будут уверены, что свободны в выборе и вольны в любой момент выйти из игры.

Весы

Весам пора сделать шаг к оптимизации своей личной жизни. Это неделя романтики и надежд. Для свободных Весов важен уровень запросов к партнеру. Им стоит заняться творчеством, окунуться в развлечения, игры или отправиться на отдых, выбрав подходящую обстановку: творческую, экзотичную или престижную.

Скорпион

Эта неделя предлагает Скорпионам расцветить свою личную жизнь свежими яркими красками. Некоторые Скорпионы воспримут этот совет буквально и решат, что им пора увлечься новым партнером, более ярким или влиятельным. Но радикальный шаг не обязателен, ноту праздника можно внести в любые отношения.

Стрелец

Стрельцов ждет неделя любовного вдохновения. Звезды советуют им наслаждаться каждым моментом, который они могут провести вместе с объектом своих чувств. Это поможет им сохранить «искру» и надежду, если обстоятельства вынудят их на время прервать отношения и отложить дальнейшее развитие романа.

Козерог

На этой неделе Козероги либо переживают необычайно яркие любовные эмоции, либо мечтают о них. Порой они склонны забывать о границах или переоценивать собственные возможности. Стабильным парам самое время добавить в свои отношения игры и «огонька» - но помня, что играть с огнем следует в меру.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что на этой неделе их партнеры начинают сильнее нуждаться в явных знаках любви и в том, чтобы роман почаще превращался в праздник. Если вы не хотите или не можете поддерживать отношения в таком стиле, то даже при отличном потенциале они могут оказаться под угрозой.

Рыбы

События этой недели вынуждают Рыб чаще пренебрегать собственными представлениями о счастливом романе и подстраиваться к обстоятельствам. Если они хотят дать понять партнеру, что такое положение дел их не очень устраивает, им следует тщательнее выбирать выражения, иначе их могут понять неправильно.