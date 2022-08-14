Фортуна повернется к нам лицом — любовный гороскоп на 15 августа

Сегодня наша любовь станет еще крепче — в этом поможет судьба.

Овен

Сегодня Овны имеют шанс добиться в любви ошеломительного успеха и получить подарок фортуны. Их главными преимуществами будут душевная щедрость, талант и личная харизма. Бонус к сегодняшней удаче — ее пролонгированный характер: сюжет еще не окончен и в будущем даст дополнительные приятные плоды.

Телец

Сегодня шансы на яркое незабываемое свидание для Тельцов повышаются, если они готовы отрешиться от своих личных установок и полностью довериться моменту. То же самое должны проделать и их партнеры. Если влюбленные не успеют ловко подстроиться к обстоятельствам, счастливый момент может быть упущен.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит пропускать свидание. Привычный стиль общения будет даваться им с трудом, но можно компенсировать этот недостаток ярким образом и веселым оптимистичным настроем. Свободные Близнецы могут встретить любовь на вечеринке или другом мероприятии.

Рак

В этот день Раки добьются в делах сердечных успеха, если начнут целеустремленно играть по предложенным правилам и отбросят лишнюю скромность, когда надо блеснуть своим потенциалом. Впрочем, не все так однозначно: упустив момент везения, многие Раки также избавят себя от некоторых неприятностей.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня перед их обаянием невозможно устоять, и советуют пускать его в ход как можно чаще. Многие Львы смогут дополнить свою привлекательность каким-то ярким талантом или весомым преимуществом, что сделает их в глазах потенциальных партнеров еще более притягательными.

Дева

Сегодня любовные переживания выводят Дев за границы обыденности: это либо праздник, либо кризис. Ход событий способен смешать или отменить все их расчеты, а сила чувств (даже положительных) может довести до эмоционального срыва. Не исключено, что во имя любви им придется принести какую-то жертву.

Весы

Сегодня влюбленных Весов ждет много хорошего. Они могут рассчитывать на взаимность симпатий, на искренность, великодушие и щедрость партнера. В отношениях возможна многообещающая заявка на будущее. Даже очень ярким и талантливым Весам будет трудно соперничать с мега-популярностью своей половинки.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы не скрывают, что готовы на многое, и их пассии не прочь этим пользоваться. Любимый человек может попросить их о сущей безделице — например, достать звезду с неба или выполнить невыполнимое (например, сыграть не свойственную им роль и стать теми, кем они не являются).

Стрелец

Этот день дает влюбленным Стрельцам шанс. Чтобы привлечь или удержать внимание пассии, им достаточно быть собой или сверкнуть одним из своих талантов. Если исполнение желаний затягивается, им не стоит терять надежду. Стрельцам, ищущим любовь, важно излучать обаяние в нескольких направлениях.

Козерог

Влюбленным Козерогам этот день сулит незабываемые впечатления — при условии, что они готовы подчиниться своим чувствам или уступить желаниям любимого человека. Им стоит помнить, что это день искренности, яркости и щедрости. Для типичного Козерога градус эмоций может оказаться чересчур высоким.

Водолей

Водолеям сегодня стоит откликнуться на предложение партнера или проявить инициативу самим. Успешному свиданию поможет позитивная обстановка. Свободным Водолеям не стоит отказываться от приглашений на мероприятия, особенно веселые и творческие: вероятность влюбиться и понравиться достаточно велика.

Рыбы

Сегодня и звезды, и интуиция подсказывают Рыбам, что свидание должно превратиться в праздник, пусть даже это потребует дополнительных расходов. Может появиться идея сделать пассии эффектный подарок. Увлекающиеся влюбчивые Рыбы в этот день способны потратить массу ресурсов на случайное приключение.