Не стоит молчать о важном — любовный гороскоп на 19 августа

Сегодня нужно высказать партнеру все наболевшее.

Овен

Сегодня обстоятельства начнут подсказывать Овнам новый стиль действий, который многим из них придется по вкусу. Не исключено, что уже этим вечером самые нетерпеливые Овны пустят его в ход. Влюбленным Овнам он позволит успешнее развивать свои отношения, а пребывающим в поиске добавит возможностей.

Телец

В этот день у влюбленных Тельцов появляется выбор: продолжать упорствовать в своих желаниях и методах их реализации или сменить тактику на более гибкую. Звезды намекают, что второй вариант экологичнее и перспективнее. Если вы подадите пример трансформации своему партнеру, он наверняка подстроится.

Близнецы

Сегодня Близнецы поймут, что готовы вести себя в делах сердечных более открыто и смело. Близнецов, рожденных в мае, может охватить настоящий охотничий или спортивный азарт. Звезды советуют перенести любовные инициативы на завтра, а самым нетерпеливым Близнецам предлагают действовать вечером.

Рак

Сегодня Ракам лучше не строить в любви конкретных планов и действовать по ситуации. Диктовать свои условия в данный момент не получится. Если условия меняются, придется меняться вместе с ними. В зависимости от обстоятельств будут свои плюсы — например, будет проще найти к пассии сиюминутный подход.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам быть сдержаннее и не испытывать терпение партнера: если оно закончится, возможен разрыв. В новых отношениях вам многое простится, но все же не стоит демонстрировать негативные грани своего характера. Благоприятных подвижек в любовных делах ждите с наступлением вечера.

Дева

События этого дня ориентируют Дев на их главные цели, которые не всегда совместимы с «трудной» любовью. Многим Девам может показаться привлекательнее легкий веселый флирт в курортном стиле, не мешающий их деловому или карьерному продвижению. Звезды напоминают, что и такой роман может быть роковым.

Весы

Сегодня Весы могут оценить характер своего партнера через его действия в нештатной ситуации. Если тест пройден, вечером они начнут строить планы на дальнейшее счастливое будущее. Если их что-то разочаровало, в конце дня они вернут себе оптимизм и могут начать искать новую любовь в далеких краях.

Скорпион

Этот день многое решит в отношениях Скорпионов, но его повороты вряд ли станут для них сюрпризом: они будут заранее предвидеть основные варианты благодаря своей интуиции. В результате сегодняшних событий их поведение изменится. Не исключено, что ради любви они попытаются забыть свои тайные идеалы.

Стрелец

Стрельцам звезды настоятельно советуют отложить свои романтические планы на вечерний час. Свидание, назначенное на это время, оставит у них приятные впечатления. У свободных Стрельцов расширится выбор и возрастет шанс на встречу с идеалом, они могут получить в любви щедрый эмоциональный аванс.

Козерог

Этот день заставит Козерогов что-то изменить в своем общении с любимым человеком, но их главные принципы останутся прежними. При этом не все Козероги будут откровенными, некоторые из них предпочтут оставить свое мнение при себе. Не желая терять партнера, они попробуют подстроиться к ситуации.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не делать поспешных выводов, если утро не радует их подарками. Время романтики и удачи наступит вечером. Это лучший момент для того, чтобы исполнить мечту или наверстать упущенное. Чтобы свидание состоялось, важно не растратить себя полностью в утренних событиях.

Рыбы

Этот день может дезориентировать влюбленных Рыб, если они беспечно доверятся моменту и не будут вникать в тонкости происходящего. Им стоит проверить, нет ли между ними и их партнером недоговоренностей: не исключено, что в ближайшие недели они наберут силу и станут угрозой доверительным отношениям.