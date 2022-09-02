Находим совместное хобби — любовный гороскоп на 3 сентября

Сегодня стоит заниматься чем-то интересным вместе со второй половинкой.

Овен

Сегодня Овнам несложно наладить диалог с любимым человеком, особенно при наличии общих интересов. День хорош для совместной поездки или иной деятельности, способной сблизить влюбленных — например, учебы или спортивного хобби. Пользуйтесь ускользающими минутами романтики, вскоре их станет меньше.

Телец

Этот день не сулит Тельцам стабильного эффекта в делах сердечных — но подсказывает направление действий, которое поможет им перевести свои любовные отношения на более комфортный уровень. Звезды советуют не планировать ничего заранее и следовать за логикой событий: квест обещает быть интересным.

Близнецы

Сегодня Близнецы легко и непринужденно поддерживают нейтральный контакт с представителями другого пола, но могут испытывать некоторые затруднения в моменты с выраженной романтической окраской. «Сохранить лицо» и удержать психологический баланс им помогут энергия, ловкость и легкость на подъем.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам лучше не строить твердых планов, а положиться на обстоятельства: именно они подскажут, как именно следует действовать в каждый конкретный момент. Свидание будет веселым, если не ждать друг от друга определенной линии поведения. Хорошая идея — вместе погулять с питомцами.

Лев

Сегодня Львы смогут продвинуться в любовных делах, проявив больше общительности и расторопности. Не стоит медлить с ответом на письмо, знак внимания, заманчивое предложение (даже если ваш ответ «нет»). Счастливым парам важно не пропускать удачный момент для свидания, закрепляющего взаимные чувства.

Дева

Сегодня влюбленные Девы стремятся найти истину в то время, как она часто им уже открыта. В случае неудачного романа они будут цепляться за любую причину не ставить в нем точку. Свободным Девам сейчас лучше не вступать в новые отношения, отложить поиск знакомств или первое свидание на пару дней.

Весы

Сегодня Весы легко находят общий язык с любимым человеком в силу сходства интересов и взглядов. Интеллектуально насыщенная беседа может затмить для них все прочие грани общения. Чтобы усилить положительный эффект, звезды советуют им не забывать время от времени пускать в ход свою привлекательность.

Скорпион

В этот день влюбленным Скорпионам лучше не настаивать на своем понимании любовных идеалов и не проявлять инициативу, даже если есть условия. Нежелательно поддаваться импульсу и начинать новые отношения, а также торопить смену курса в уже начатом романе. Не стоит слишком много говорить о чувствах.

Стрелец

Сегодня важное преимущество Стрельцов в личных отношениях — коммуникабельность. Они готовы к обратной связи, в любой момент не прочь блеснуть остроумием или эрудицией, не боятся вступить в рискованный спор или в конкуренцию за сердце пассии. Интересная беседа наверняка будет иметь продолжение.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам быть контактными, любознательными и подвижными: эти качества помогут им поддерживать интересное общение с представителями противоположного пола и вовремя отсеивать тех, с кем вы не разделяете взгляды. Возможностей добавит знание иностранного языка.

Водолей

Сегодня Водолеи легко находят общий язык с объектом симпатий, если оказываются вместе с ним вдали от рутинной сковывающей обстановки. Приветствуется легкое общение на интересные темы, свидание на природе. Подходящий день для совместной прогулки, забавного эксперимента, участия в интересной игре.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит быть внимательнее, поддерживая обратную связь с партнером. В интересном диалоге всплывут весьма познавательные и показательные детали, подчеркивающие в отношениях потенциальные уязвимые места. Лучше не игнорировать сигналы, намекающие на разность привычек или мировоззрений.