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Ярко проявляем чувства — любовный гороскоп на 9 сентября

8 сентября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нужно удивить вторую половинку, показав свою любовь.

Ярко проявляем чувства — любовный гороскоп на 9 сентября
Фото: psy-files.ru

Овен

Сегодня влюбленные Овны могут оказаться в интригующей ситуации. Это особенно вероятно, если они симпатизируют коллеге, подчиненному, помощнику, попутчику или их роман развивается в близком окружении. Романтические знакомства этого дня могут «зависнуть», внести путаницу или не оправдать ожиданий.

Телец

В этот день Тельцы мечтательны и могут поступиться своим природным здравомыслием под влиянием романтических надежд. В любовной истории могут участиться ложные шаги, случаи путаницы или ошибок. Свободным Тельцам звезды советуют не спешить с выводами относительно чужих чувств и своих новых увлечений.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам могут изменить выдержка, рациональное мышление и здравый смысл. Их настроение в течение всего дня может быть непостоянным. Цели часто будут туманными, а средства их достижения не всегда честными. Стоит помнить, что любовные интриги — источник проблем сейчас или в будущем.

Рак

Сегодня в своих романтических планах Ракам нужно учесть внешние условия. Приятному свиданию могут сопутствовать осложнения – например, приключения по дороге к месту встречи. Знакомства в этот день не внушают уверенности, но случайная интрига при верном подходе вполне может вылиться в прочный союз.

Лев

Сегодня внимание влюбленных Львов притягивают мелочи – но порой не те, что действительно важны для их спокойствия и полного личного счастья. Многие Львы будут склонны реагировать на эмоционально-интригующую сторону своей любовной саги, упуская в ней красноречивые и наглядные практические моменты.

Дева

В этот день влюбленных Дев может подвести концентрация на себе и своих личных преференциях в отношениях. Именно из-за этого они рискуют пасть жертвой обольщения, лжи или интриги. Думая, что видят в партнере свое отражение и любуясь им, они могут быть вовлечены в сомнительное любовное приключение.

Весы

В этот день влюбленные Весы подвержены тем или иным тайным иллюзиям – особенно когда дело касается мелочей. Скорее всего, никто не будет вводить их в искушение или заблуждение, а они будут добровольно обманывать сами себя. Мнительность или неуверенность может вести к недоразумениям в отношениях.

Скорпион

Сегодня обстоятельства вынуждают Скорпионов лавировать в любви, совершать сомнительные ходы и порой идти против собственных принципов. Может возникнуть неясность или появиться соблазн случайной интриги. Есть риск посеять в отношениях недоверие из-за недоразумения. Важно не иметь тайн друг от друга.

Стрелец

В ситуациях этого дня влюбленные Стрельцы гораздо чаще демонстрируют свои слабости, а не свои преимущества. Чтобы скрыть от любимого человека свою уязвимость или сохранить в тайне свой секрет, они могут вступить на путь интриги, умолчания или обмана. Это не лучший момент для начала новых отношений.

Козерог

Сегодня Козероги сентиментальны и сами ищут возможность проявить свои чувства. Их сделает откровеннее музыка, легкая интрига или таинственная романтичная обстановка, способствующая расслаблению. К несчастью, такую ситуацию будут сопровождать досадные помехи, сводящие на нет всю прелесть момента.

Водолей

Сегодня Водолеи ни в чем не уверены, включая свои минутные чувства и предпочтения. Им стоит учитывать это обстоятельство, если они собираются сделать ответственный шаг в своей личной жизни или выбрать подарок любимому человеку: не исключено, что вскоре они очнутся от морока и пожалеют о сделанном.

Рыбы

В этот день звезды советуют влюбленным Рыбам вести себя осмотрительнее, чтобы собственными руками не разрушить свое счастье. Наибольшую опасность представит отсутствие контроля над вредными привычками и минутными эмоциями: если дать им волю, то даже дипломатичность партнера может не спасти ситуацию.

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